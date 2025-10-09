Rajasthan : राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के पास भरा है खजाना, पर नहीं कर रहे हैं खर्च, क्यों

विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सड़क सुरक्षा कोष की राशि हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह राशि लेप्स नहीं होती। परिणामस्वरूप, पुरानी राशि नए वित्तीय वर्ष में जुड़ती रहती है और कोष में रकम लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले तीन वर्षों में सड़क सुरक्षा कोष से सरकार ने विभिन्न कार्यों के लिए 252 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन खर्च केवल 69 करोड़ 41 लाख रुपए ही हो पाए। यह राशि कुल स्वीकृति का मात्र 27 प्रतिशत ही है। विधायक विक्रम बंशीवाल की ओर से मानसून सत्र में पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने यह जानकारी विधानसभा को दी है।