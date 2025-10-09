Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar News : वो डांस कर रही थी 10 मिनट बाद अचानक गिरी और उसकी मौत हो गई, स्कूल स्टॉफ और परिजन हतप्रभ

Sikar News : सीकर में 12वीं की छात्रा की अचानक मौत हो गई। वो रैली में डांस कर स्कूल की तरफ आ रही थी, 10 मिनट बाद गिर पड़ी। स्कूल स्टॉफ अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

2 min read

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2025

Sikar School Student sudden death school staff and family stunned

फोटो पत्रिका

Sikar News : सीकर में जुलाई के बाद एक और स्कूली छात्रा की अचानक मौत हो गई। सीकर में स्कूल की रैली में डांस करने के बाद अपनी कक्षा की तरफ लौटते वक्त अचानक 12वीं की छात्र गिर पड़ी और बेहोश हो गई। स्कूल स्टाफ छात्रा को लेकर पलसाना अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूरा स्कूल स्टॉफ हतप्रभ रह गया।

स्कूल स्टॉफ ने डीजे के साथ निकाली रैली

बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार को पलसाना कस्बे के गोविंदपुरा गांव की है। खाटूश्यामजी में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच प्रतियोगिता चल रही थी। स्टेट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप में गोविंदपुरा की सरकारी स्कूल की टीम भी शामिल हुई। प्रतियोगिता में जीत के बाद मंगलवार को टीम गोविंदपुरा गांव वापस लौटी। इस दौरान स्कूल स्टॉफ ने डीजे के साथ रैली निकाली।

अचानक वह बेहोश हुई

इस रैली में 12वीं कक्षा की छात्रा मोनिका मीणा (16 वर्ष) भी शामिल हुई थी। उसने रैली में सभी के साथ जमर डांस किया था। रैली के समाप्त होने पर सभी छात्राएं स्कूल की तरफ आने लगी। इस दौरान मोनिका अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। अचानक वह बेहोश हो गई। उसके साथी छात्राओं ने इस घटना की जानकारी स्टाफ को दी।

मौत की वजह डाक्टर ने कार्डियक से जुड़ी दिक्कत बताया

घटना की जानकारी पर स्कूल स्टाफ छात्रा मोनिका मीणा को पलसाना हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पलसाना हॉस्पिटल के डॉ. प्रभुदयाल बराला का कहना है कि मौत की वजह कार्डियक से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद सही सही वजह का पता चल सकेगा। वहीं जब इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल गई थी, तब एकदम स्वस्थ थी। पता नहीं कैसे बेटी की मौत हुई।

मोनिका पढ़ने में होशियार थी

छात्रा मोनिका मीणा चार बहनों में सबसे छोटी थी। मोनिका पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। उसके पिता बंशीधर की 13 साल पहले मौत हो गई थी।

जुलाई में भी हुआ था हादसा

जुलाई महीने में भी सीकर में ऐसा ही हादसा हुआ था। जिस में 9 साल की बच्ची प्राची कुमावत की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी।

Published on:

09 Oct 2025 08:18 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News : वो डांस कर रही थी 10 मिनट बाद अचानक गिरी और उसकी मौत हो गई, स्कूल स्टॉफ और परिजन हतप्रभ

