Sikar News : वो डांस कर रही थी 10 मिनट बाद अचानक गिरी और उसकी मौत हो गई, स्कूल स्टॉफ और परिजन हतप्रभ

घटना की जानकारी पर स्कूल स्टाफ छात्रा मोनिका मीणा को पलसाना हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पलसाना हॉस्पिटल के डॉ. प्रभुदयाल बराला का कहना है कि मौत की वजह कार्डियक से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद सही सही वजह का पता चल सकेगा। वहीं जब इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल गई थी, तब एकदम स्वस्थ थी। पता नहीं कैसे बेटी की मौत हुई।