Rajasthan : सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदला, 31 मार्च तक रहेगा नया समय

राजस्थान सरकार ने आज 1 अक्टूबर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों का समय बदल कर अब सुबह 9.55 बजे से कर दिया है। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था छोटे बच्चों के लिए राहत लेकर आई है। सुबह की ठंड और कोहरे में जल्दी-जल्दी तैयार होने की परेशानी अब कुछ कम हो जाएगी। नया टाइमटेबल केवल सर्दियों के लिए है। 31 मार्च तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।