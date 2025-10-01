Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan : सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदला, 31 मार्च तक रहेगा नया समय

Rajasthan : एसएमएस जयपुर समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का समय आज बुधवार 1 अक्टूबर से बदल जाएगा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 01, 2025

Rajasthan Government Hospitals OPD Timings Changed Today 1 October New Timings will remain till 31 March

एसएमएस जयपुर अस्पताल। फोटो पत्रिका

Rajasthan : एसएमएस जयपुर समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का समय बुधवार 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। सर्दियों के सीजन को देखते हुए यह बदलाव किया जाता है। नया ओपीडी का समय 31 मार्च तक रहेगा। इस नए बदलाव से मरीजों को डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए अब अधिक समय मिलेगा। साथ ही लंबी लाइन से राहत मिल सकेगी।

अब सुबह 9 बजे से होगी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी

जानकारी के अनुसार बदलाव के बाद सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। राजकीय अवकाश या रविवार को ओपीडी का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा।

नई समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें संबंधित अफसर

इसके अतिरिक्त प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों (PHC, CHC, जिला, उपजिला, सैटेलाइट अस्पतालों) में भी ओपीडी का यही समय रहेगा। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 अक्टूबर 2025 से इस नई समय-सारणी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आम जनता को इस संबंध में जागरूक करें।

Rajasthan : प्रदेश के सरकारी स्कूलों का समय भी बदला

राजस्थान सरकार ने आज 1 अक्टूबर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों का समय बदल कर अब सुबह 9.55 बजे से कर दिया है। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था छोटे बच्चों के लिए राहत लेकर आई है। सुबह की ठंड और कोहरे में जल्दी-जल्दी तैयार होने की परेशानी अब कुछ कम हो जाएगी। नया टाइमटेबल केवल सर्दियों के लिए है। 31 मार्च तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

जयपुर

Published on:

01 Oct 2025 09:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदला, 31 मार्च तक रहेगा नया समय

