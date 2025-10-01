Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur : मौसमी बदलाव से बढ़ने लगे वायरल-स्क्रब टाइफस के केस, अस्पतालों की OPD हाउसफुल, जानें बचाव के उपाय

Jaipur : जयपुर में मौसमी बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। वायरल इंफेशन, स्क्रब टाइफस, एलर्जी और अस्थमा के केस बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों की ओपीडी हाउसफुल। जानें बचाव के उपाय।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 01, 2025

Jaipur Seasonal changes viral and scrub typhus cases increase Hospital OPD Full Know about preventative measures

फोटो पत्रिका

Jaipur : जयपुर में मौसमी बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। वायरल इंफेशन, स्क्रब टाइफस, एलर्जी और अस्थमा के केस बढ़ने लगे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों करीब 40 फीसदी मरीज ऐसे बीमारियों के लक्षण लेकर पहुंच रहे हैं। तेज बुखार, खांसी, सिर व बदन दर्द, पेट दर्द और डायरिया जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।

वायरल संक्रमण का असर

चिकित्सकों के अनुसार एक बार ठीक होने के बाद कई मरीज दोबारा वायरल इंफेक्शन से ग्रस्त हो रहे हैं। कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में यह ज्यादा देखा जा रहा है। अब मरीज पूरी तरह ठीक होने में तीन से 5 दिन की बजाय सात से 10 दिन तक का समय ले रहे हैं।

निमोनिया, फुट एंड माउथ डिजीज

वायरल संक्रमण का असर बच्चों पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। छोटे बच्चों में निमोनिया के मामले बढ़े हैं, जिनमें सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार और लगातार खांसी देखी जा रही है। कुछ बच्चों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। साथ ही फुट एंड माउथ डिजीज के मामले भी सामने आए हैं, जिनमें बुखार, शरीर पर दाने, गले में खराश और मुंह में छाले जैसी समस्याएं हैं।

स्क्रब टाइफस ने भी बढ़ाई चिंता

ओपीडी में वायरल के साथ बड़ी संख्या में स्क्रब टाइफस के केस भी सामने आ रहे हैं। यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित कर रही हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि यदि खांसी 5 दिन से अधिक बनी रहे तो एक्सरे और इलाज करवाएं।

बचाव के उपाय

1- संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करें।
2- गुनगुना पानी पिएं।
3- फास्ट फूड और जंक फूड से बचें।
4- बच्चों को ठंडी चीजें न खिलाएं।
5- समय पर जांच व इलाज करवाएं।

सावधानी जरूरी है - डॉ. एम.के. गुप्ता

मौसम में उमस और ठंड के मिले-जुले असर से शरीर को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। कमजोर इम्युनिटी वाले लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं। मच्छरों और बैटीरिया के बढ़ते खतरे से सावधानी जरूरी है।
डॉ. एम.के. गुप्ता, सीनियर फिजिशियन

जयपुर

Published on:

01 Oct 2025 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : मौसमी बदलाव से बढ़ने लगे वायरल-स्क्रब टाइफस के केस, अस्पतालों की OPD हाउसफुल, जानें बचाव के उपाय

