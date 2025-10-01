Jaipur : मौसमी बदलाव से बढ़ने लगे वायरल-स्क्रब टाइफस के केस, अस्पतालों की OPD हाउसफुल, जानें बचाव के उपाय

वायरल संक्रमण का असर बच्चों पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। छोटे बच्चों में निमोनिया के मामले बढ़े हैं, जिनमें सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार और लगातार खांसी देखी जा रही है। कुछ बच्चों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। साथ ही फुट एंड माउथ डिजीज के मामले भी सामने आए हैं, जिनमें बुखार, शरीर पर दाने, गले में खराश और मुंह में छाले जैसी समस्याएं हैं।