Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान: PM मोदी, शाह और रविशंकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज, वकील पर 50 हजार हर्जाना, ये रहा पूरा मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ता वकील पर 50 हजार जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और सस्ती लोकप्रियता के लिए याचिकाएं बर्दाश्त नहीं।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 25, 2025

Rajasthan HC
PM मोदी, शाह और रविशंकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी व्यक्ति को फिजूल की याचिका दायर करने और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।


न्यायाधीश सुदेश बंसल ने अधिवक्ता पूरण चंद्र सेन की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता है, उससे मनमाने तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती। जब कोई फिजूल की या परेशान करने वाली याचिका दायर करता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसी याचिका को तत्काल खारिज किया जाए और भविष्य में ऐसी याचिकाओं को रोकने के लिए याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाए।


याचिका में यह…


याचिकाकर्ता ने बताया था कि पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तत्कालीन विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के जरिए देश की एकता-अखंडता खतरे में डालने तथा मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव का काम किया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के बाद कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, ऐसे में आपराधिक मामला दर्ज कर जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाने में मामला दर्ज नहीं किया और अधीनस्थ अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बता एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया।


‘न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया’


केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने बहस की। रस्तोगी ने कहा कि सीएए संसद ने पारित किया और पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में सांसद मात्र थे। गोविंदगढ़ में मामले का अधिकार क्षेत्र नहीं है।


याचिकाकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया और ऐसी याचिकाएं अदालतें भारी हर्जाना लगाकर खारिज करती रही हैं। इसके अलावा सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अधीनस्थ अदालत का परिवाद खारिज करने का निर्णय सही है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने भी याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव , बताया- कब बदलेगी पाली रेलवे स्टेशन की तस्वीर?
पाली

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 08:11 am

Published on:

25 Sept 2025 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: PM मोदी, शाह और रविशंकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज, वकील पर 50 हजार हर्जाना, ये रहा पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.