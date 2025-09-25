राजस्थान: PM मोदी, शाह और रविशंकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज, वकील पर 50 हजार हर्जाना, ये रहा पूरा मामला



न्यायाधीश सुदेश बंसल ने अधिवक्ता पूरण चंद्र सेन की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता है, उससे मनमाने तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती। जब कोई फिजूल की या परेशान करने वाली याचिका दायर करता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसी याचिका को तत्काल खारिज किया जाए और भविष्य में ऐसी याचिकाओं को रोकने के लिए याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाए।