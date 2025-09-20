हाईकोर्ट आदेश: जयपुर के परकोटा एरिया में 19 अवैध भवन होंगे सील, सभी के नाम आए सामने, 900 दुकानों पर मंडराया संकट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित परकोटा क्षेत्र के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलने पर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार और हैरिटेज निगम को हल्दियों का रास्ता व आसपास के 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए।
हैरिटेज नगर निगम कमिश्नर को निजी तौर पर आदेश की पालना की जिम्मेदारी सौंपा है। वहीं, 8 अक्टूबर को पालना रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कुछ प्रभावितों भवन मालिकों की ओर से कहा गया कि उनके भवनों को सील कर दिया है, जिन्हें मुक्त किया जाए। इस पर न्याय मित्र अधिवक्ता शोभित तिवारी ने कहा कि पहले सभी 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने केवल 5 भवनों को ही सील किया है। यहां बनी करीब 900 दुकानों पर संकट मंडरा रहा है।
परकोटा क्षेत्र के 19 भवन पूरी तरह अवैध माने जा चुके हैं। वहीं, 12 भवन आंशिक तौर पर अवैध बने हुए हैं। कोर्ट ने शुरुआत में इनमें से 19 भवनों को कार्रवाई के दायरे में लिया है।
ऋषि कुमार फतेहपुरिया : मकान नंबर 458-59 रामगंज बाजार।
हरी अग्रवाल- 458, आबू हवेली, ठाकुर पचेवर जी का रास्ता, घाटगेट।
शीतल कुमार पुत्र शंकर लाल : मकान नंबर 190, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
शिवचरण अग्रवाल : मकान नंबर 196 मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
शांतिचंद जरगढ़ : मकान नंबर 207, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
बनवारी लाल गुप्ता और अन्य : 410, मनीराम जी कोठी।
अनिल अग्रवाल : 244, सीतापुरा हाउस रिद्धि-सिद्धि कॉम्पलेक्स।
रमेश चंद अग्रवाल, कुंजबिहारी : 1984, हल्दियों का रास्ता।
नेमी प्रकाश खण्डाका : खंडाका हवेली, 2148, हल्दियों का रास्ता।
रवि संचेती : भवन संख्या 176 मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
सुनील बक्षी : भवन संख्या 175, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
कैलाश कुमार अग्रवाल : भवन संख्या 153, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
मधुसूदन अग्रवाल : भवन संख्या 152 , मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।
रमेश चंद अग्रवाल पुत्र कुंज बिहारी : मकान नंबर 436, ठाकुर पचेवर का रास्ता, घाटगेट।
मोहम्मद साजिद : मकान नंबर 1873-74 पंचायती मस्जिद मोहल्ला महावतान।
राधागोविंद कॉम्पलेक्स : मनीराम जी की कोठी।
कानोता हवेली, मनीराम जी की कोठी।
स्वर्ण भूमि कॉम्पलेक्स, दड़ा मार्केट।
मकान नंबर 1907 और 8 धाभाई जी का खुर्रा।