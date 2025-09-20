Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

हाईकोर्ट आदेश: जयपुर के परकोटा एरिया में 19 अवैध भवन होंगे सील, सभी के नाम आए सामने, 900 दुकानों पर मंडराया संकट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर परकोटा क्षेत्र में आवासीय इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और हैरिटेज निगम को हल्दियों का रास्ता और आसपास के 19 अवैध भवन सील करने का आदेश दिया।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 20, 2025

Rajasthan HC Orders
Rajasthan HC Orders Sealing of 19 Buildings in Jaipur Parkota area

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित परकोटा क्षेत्र के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलने पर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार और हैरिटेज निगम को हल्दियों का रास्ता व आसपास के 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए।


हैरिटेज नगर निगम कमिश्नर को निजी तौर पर आदेश की पालना की जिम्मेदारी सौंपा है। वहीं, 8 अक्टूबर को पालना रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ‘दीवार गिरने लगी तो मम्मी दादी के ऊपर लेट गईं’, महिला बोली- दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे, बचा लो-बचा लो
जयपुर
Jaipur


सुनवाई के दौरान कुछ प्रभावितों भवन मालिकों की ओर से कहा गया कि उनके भवनों को सील कर दिया है, जिन्हें मुक्त किया जाए। इस पर न्याय मित्र अधिवक्ता शोभित तिवारी ने कहा कि पहले सभी 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने केवल 5 भवनों को ही सील किया है। यहां बनी करीब 900 दुकानों पर संकट मंडरा रहा है।


19 भवन पूरी तरह अवैध, 12 आंशिक रूप से अवैध


परकोटा क्षेत्र के 19 भवन पूरी तरह अवैध माने जा चुके हैं। वहीं, 12 भवन आंशिक तौर पर अवैध बने हुए हैं। कोर्ट ने शुरुआत में इनमें से 19 भवनों को कार्रवाई के दायरे में लिया है।


इन भवनों पर होगी कार्रवाई


ऋषि कुमार फतेहपुरिया : मकान नंबर 458-59 रामगंज बाजार।


हरी अग्रवाल- 458, आबू हवेली, ठाकुर पचेवर जी का रास्ता, घाटगेट।


शीतल कुमार पुत्र शंकर लाल : मकान नंबर 190, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


शिवचरण अग्रवाल : मकान नंबर 196 मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


शांतिचंद जरगढ़ : मकान नंबर 207, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


बनवारी लाल गुप्ता और अन्य : 410, मनीराम जी कोठी।


अनिल अग्रवाल : 244, सीतापुरा हाउस रिद्धि-सिद्धि कॉम्पलेक्स।


रमेश चंद अग्रवाल, कुंजबिहारी : 1984, हल्दियों का रास्ता।


नेमी प्रकाश खण्डाका : खंडाका हवेली, 2148, हल्दियों का रास्ता।


रवि संचेती : भवन संख्या 176 मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


सुनील बक्षी : भवन संख्या 175, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


कैलाश कुमार अग्रवाल : भवन संख्या 153, मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


मधुसूदन अग्रवाल : भवन संख्या 152 , मुशर्रफों का चौक, हल्दियों का रास्ता।


रमेश चंद अग्रवाल पुत्र कुंज बिहारी : मकान नंबर 436, ठाकुर पचेवर का रास्ता, घाटगेट।


मोहम्मद साजिद : मकान नंबर 1873-74 पंचायती मस्जिद मोहल्ला महावतान।


राधागोविंद कॉम्पलेक्स : मनीराम जी की कोठी।


कानोता हवेली, मनीराम जी की कोठी।


स्वर्ण भूमि कॉम्पलेक्स, दड़ा मार्केट।


मकान नंबर 1907 और 8 धाभाई जी का खुर्रा

ये भी पढ़ें

JDA Big Action: जयपुर में फिर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
जयपुर
JDA Big Action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हाईकोर्ट आदेश: जयपुर के परकोटा एरिया में 19 अवैध भवन होंगे सील, सभी के नाम आए सामने, 900 दुकानों पर मंडराया संकट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.