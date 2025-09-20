हाईकोर्ट आदेश: जयपुर के परकोटा एरिया में 19 अवैध भवन होंगे सील, सभी के नाम आए सामने, 900 दुकानों पर मंडराया संकट



सुनवाई के दौरान कुछ प्रभावितों भवन मालिकों की ओर से कहा गया कि उनके भवनों को सील कर दिया है, जिन्हें मुक्त किया जाए। इस पर न्याय मित्र अधिवक्ता शोभित तिवारी ने कहा कि पहले सभी 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने केवल 5 भवनों को ही सील किया है। यहां बनी करीब 900 दुकानों पर संकट मंडरा रहा है।