RGHS : राजस्थान में महंगी है हियरिंग ऐड, आरजीएचएस की मदद नाकाफी, जानिए कम सुनने वाले बुजुर्गों का दर्द

हाल ही डोरी वाली पॉकेट मॉडल और नॉन-डिजिटल (एनालॉग) हियरिंग ऐड को सीजीएचएस के साथ-साथ आरजीएचएस की सूची से भी हटा दिया गया है। ऐसे में अब मरीजों के पास डिजिटल मशीनें ही विकल्प के रूप में बची हैं। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार आरजीएचएस के तहत अधिकृत दवा विक्रेताओं से दवाओं पर तय छूट लेती है। उसी तरह हियरिंग ऐड पर भी योजना के लाभार्थियों के लिए तय डिस्काउंट की व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल स्थिति यह है कि कुछ विक्रेता अपने स्तर पर छूट दे देते हैं, जबकि कई जगहों पर राहत नहीं मिलती।