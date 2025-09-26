शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, मामला मीडिएशन को भेजा

न्यायाधीश सुदेश बंसल ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले पर अब 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गाड़ी के डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने के आरोप में भरतपुर में एफआइआर दर्ज हुई। इसमें कहा कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती। कार को 6-7 महीने चलाने के बाद से ही इसमें टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो गए थे। इस एफआइआर के खिलाफ दायर याचिकाओं में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र व अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। इस तरह के मामले उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती।