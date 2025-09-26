Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, मामला मीडिएशन को भेजा

राजस्थान हाईकोर्ट ने गाड़ी से संबंधित विवाद को लेकर भरतपुर में दर्ज एफआइआर पर अग्रिम कार्रवाई रोकने के आदेश को बरकरार रखते हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण व अन्य को राहत दी। वहीं दोनों पक्षों से कहा कि विवाद को मीडिएशन के जरिए निस्तारित करने का प्रयास किया जाए।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Sep 26, 2025

शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने गाड़ी से संबंधित विवाद को लेकर भरतपुर में दर्ज एफआइआर पर अग्रिम कार्रवाई रोकने के आदेश को बरकरार रखते हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण व अन्य को राहत दी। वहीं दोनों पक्षों से कहा कि विवाद को मीडिएशन के जरिए निस्तारित करने का प्रयास किया जाए। ऐसे में भरतपुर में दर्ज एफआइआर पर रोक जारी रहेगी।

कोर्ट ने दी राहत

न्यायाधीश सुदेश बंसल ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले पर अब 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गाड़ी के डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने के आरोप में भरतपुर में एफआइआर दर्ज हुई। इसमें कहा कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती। कार को 6-7 महीने चलाने के बाद से ही इसमें टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो गए थे। इस एफआइआर के खिलाफ दायर याचिकाओं में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र व अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। इस तरह के मामले उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती।

यह है मामला

भरतपुर के एक वकील ने दो अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल, एडवोकेट कीर्ति सिंह की कार में खराबी आने पर उन्होंने एजेंसी वालों से संपर्क किया। जब उनकी कार की समस्या बंद नहीं हुई तो उन्होंने भरतपुर की मथुरा गेट थाना में कार कंपनी की ब्रांडिंग करने वाले अभिनेता दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी।

कीर्ति सिंह ने FIR दर्ज करवाते हुए बताया कि मैंने साल 2022 में एक कार खरीदी थी। कार खरीदने से पहले कंपनी ने मुझे कार का कोटेशन बनाकर भेज दिया। कंपनी का एक प्रतिनिधि मेरे घर पर आया। कार की रेट तय होने के बाद सौदा तय हुआ। मैंने 51 हजार रुपये एडवांस दे दिए। जिसके लिए उन्होंने 10,03,699 रुपये का लोन करवाया।
उन्होंने आगे कहा कि 23,97,353 रुपये में कार खरीदी। कार को खरीदते समय एजेंसी द्वारा कहा गया कि आप गाड़ी चलाओ आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि समस्या होती है तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन, कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद टेक्नीकल डिफॉल्ट आने शुरू हो गए।

दोनों अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज

इस FIR में हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख़ खान और दीपिका पादुकोण सहित एक अन्य नाम भी शामिल है। कीर्ति सिंह ने FIR में बताया कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसर दीपिका पादुकोण और शाहरुख़ खान ने कंपनी के डिफेक्टिव वाहनों की मार्केटिंग करते हैं। इसलिए दोनों अभिनेता भी बराबर के आरोपी हैं।

शाहरुख-दीपिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
बॉलीवुड

Published on:

26 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, मामला मीडिएशन को भेजा

