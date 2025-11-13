Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, वर्षों से फरार अपराधियों की तलाश के लिए बनाया जाए स्पेशल सेल

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्षों तक ट्रायल पूरी नहीं होने से जहां लोगों का भरोसा टूट रहा, वहीं मानवाधिकार व कानून का राज भी प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने इस स्थिति को लेकर प्रमुख गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि फरार अपराधियों को तलाश कर पकड़ने के लिए विशेष सेल बनाया जाए, जिससे भगौड़े आरोपियों की ट्रायल पूरी हो और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाया जा सके। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने नाथी देवी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।