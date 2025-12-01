राजस्थान में बड़ी कार्रवाई : पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था गोपनीय सूचनाएं

जयपुर। सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की जयपुर इकाई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रकाश सिंह (34) उर्फ बादल फिरोजपुर (पंजाब) निवासी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में था। वह राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण की गोपनीय सूचनाएं अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था।