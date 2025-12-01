Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में बड़ी कार्रवाई : पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था गोपनीय सूचनाएं

Pakistani spy arrested in Rajasthan : सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की जयपुर इकाई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 01, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की जयपुर इकाई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रकाश सिंह (34) उर्फ बादल फिरोजपुर (पंजाब) निवासी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में था। वह राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण की गोपनीय सूचनाएं अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था।

महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को संदिग्ध बादल को श्रीगंगानगर में सैन्य प्रतिष्ठान साधूवाली के आसपास देखे जाने की सूचना मिली। बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने तुरंत उसे हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में उसके मोबाइल में विदेशी और पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क में रहने के प्रमाण मिले।

ऑपरेशन सिंदूर के समय से था पाक एजेंसी के संपर्क में

श्रीगंगानगर के ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी बादल ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही आईएसआई के लगातार संपर्क में था। वह सेना के वाहनों, सैन्य संस्थानों, सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पुलों, सड़कों, रेलवे लाइनों और नए निर्माण कार्यों जैसी सामरिक जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर्स को उपलब्ध करवा रहा था।

ओटीपी सप्लाई और फंडिंग

आरोपी बादल पाक हैंडलर्स की मांग पर भारतीय लोगों के नाम पर जारी मोबाइल नंबरों के ओटीपी उपलब्ध कराता था, इनका उपयोग पाकिस्तानी एजेंट भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड कर जासूसी और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलाने में करते थे। इस बदले में बादल को पैसे मिलते थे।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत गिरफ्तारी

आरोपी को जयपुर के केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां तकनीकी परीक्षण में सभी तथ्यों की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर पर मुकदमा दर्ज कर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

Updated on:

01 Dec 2025 07:27 pm

Published on:

01 Dec 2025 07:23 pm

Jaipur / राजस्थान में बड़ी कार्रवाई : पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था गोपनीय सूचनाएं

Patrika Site Logo

