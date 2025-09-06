Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जीएसटी राहत से जयपुर के हस्तशिल्पियों में नई उम्मीद, क्या होगा घरेलू बाजार का असर?

जीएसटी दर घटने से हस्तशिल्प निर्यातकों को घरेलू बाजार में अवसर मिलेंगे, हालांकि अमेरिकी टैरिफ से हुई क्षति की भरपाई नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नए बाजार तलाशने व उपभोक्ता पसंद अनुसार उत्पाद बनाने से उद्योग को मजबूती मिलेगी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 06, 2025

Handicraft exporters
हस्तशिल्प कारीगरों को GST राहत से उम्मीद (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: हस्तशिल्प और परिधान निर्यातकों ने कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती से उन्हें घरेलू बाजार में कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि, यह अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के प्रभावों की भरपाई पूरी तरह नहीं कर पाएगी।


विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में कमी से कुछ निर्यातक नुकसान से बच सकेंगे, बशर्ते वे तेजी से घरेलू बाजार में अपनी पकड़ बना लें। वहीं, अन्य निर्यातकों को अमेरिकी बाजार से हुई कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक देशों में अवसर तलाशने होंगे।


पूर्व निर्यात प्रोत्साहन परिषद (हस्तशिल्प) के अध्यक्ष दिलीप बैद ने कहा, अब जरूरी है कि भारत, जो 140 करोड़ उपभोक्ताओं का देश है, उसे आधार माना जाए और निर्यात को बोनस समझा जाए। उद्योग को भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाने के लिए देश में मजबूत आधार बनाना होगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मरीजों से छीना जा रहा बीमा से इलाज का हक, आयुष पद्धति की ‘नो एंट्री’, भेदभाव क्यों?
जयपुर
AYUSH system


जीएसटी दर घटाकर 5% करने से घरेलू मांग बढ़ेगी


बैद ने कहा कि हस्तशिल्प पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने से घरेलू मांग बढ़ेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि हस्तशिल्प निर्माता भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद का अध्ययन करें और उसी के अनुरूप डिजाइन तैयार करें, ताकि मांग को गति मिल सके। रोजगार पर असर को लेकर उन्होंने बताया कि नए निर्यात ऑर्डर घटने से कई इकाइयों ने कर्मचारियों का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। फिलहाल असर सीमित है, लेकिन अगले एक-दो महीने में इसका गहरा असर दिखाई देगा।


निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष क्या कहा


वहीं, परिधान निर्यातकों का कहना है कि जीएसटी राहत से उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं होगा। राजस्थान गारमेंट निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा, जीएसटी घरेलू मांग 10% तक बढ़ा सकता है, लेकिन यह निर्यात में आई कमी को पूरा नहीं कर सकता। असल आवश्यकता नए निर्यात बाजार खोलने की है और इसमें सरकार को सहयोग देना चाहिए।


उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योग को वैश्विक व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए बाजार सहायता फंड उपलब्ध कराया जाए ताकि नए खरीदार मिल सकें। उधर, रत्न एवं आभूषण उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि जीएसटी दर 3% पर यथावत रहने से निर्यातकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

RPSC: कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल हुआ जारी, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम
शिक्षा
RPSC

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जीएसटी राहत से जयपुर के हस्तशिल्पियों में नई उम्मीद, क्या होगा घरेलू बाजार का असर?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट