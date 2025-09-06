जीएसटी राहत से जयपुर के हस्तशिल्पियों में नई उम्मीद, क्या होगा घरेलू बाजार का असर?



बैद ने कहा कि हस्तशिल्प पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने से घरेलू मांग बढ़ेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि हस्तशिल्प निर्माता भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद का अध्ययन करें और उसी के अनुरूप डिजाइन तैयार करें, ताकि मांग को गति मिल सके। रोजगार पर असर को लेकर उन्होंने बताया कि नए निर्यात ऑर्डर घटने से कई इकाइयों ने कर्मचारियों का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। फिलहाल असर सीमित है, लेकिन अगले एक-दो महीने में इसका गहरा असर दिखाई देगा।