Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी सूर्यग्रहण आज रात, भारत में नहीं दिखेगा

Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी ग्रहण खंडग्रास सूर्यग्रहण के रूप में रविवार को दिखाई देगा। यह भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होकर सोमवार तड़के 3.24 बजे तक रहेगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 21, 2025

Rajasthan Jaipur The last solar eclipse of 2025 will not be visible in India tonight
फाइल फोटो पत्रिका

Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी ग्रहण खंडग्रास सूर्यग्रहण के रूप में रविवार को दिखाई देगा। यह भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होकर सोमवार तड़के 3:24 बजे तक रहेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा और न ही कोई सूतककाल मान्य रहेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दक्षिणी भाग, सिडनी, तस्मानिया, होबार्ट तथा अटलांटिक और पैसिफिक महासागर में ही देखा जा सकेगा। ग्रहण पूरा नहीं होगा, केवल इसका एक भाग ही चमकीला दिखाई देगा।

हर साल लगते हैं दो चंद्रग्रहण और दो सूर्यग्रहण

बिड़ला तारामंडल के पूर्व सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि हर साल कम से कम चार ग्रहण होते है, दो चंद्रग्रहण और दो सूर्यग्रहण। रविवार का यह ग्रहण सारोस 154 परिवार का सातवां ग्रहण है। इस चक में हर 18 साल 11 दिन और 8 घंटे के बाद ग्रहण लगभग उसी स्थिति में दोहराता है।

ये भी पढ़ें

Chandra Grahan : पूर्ण चंद्रग्रहण आज, 100 वर्ष बाद बना अनोखा संयोग, सूर्यग्रहण से होगा पितृपक्ष का समापन
जयपुर
Full Lunar Eclipse Today a Unique Coincidence After 100 Years Pitru Paksha will end with solar eclipse

देश में ग्रहण नजर नहीं आएगा

ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि सूर्यग्रहण का प्रभाव न होने के कारण भारत में धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलेगी। बद्ध और तर्पण करना उचित होगा। देश में ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन विश्व के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अधिक हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Urban Bodies Elections Update : राजस्थान के शहरी निकायों में चुनाव की तारीख घोषित करें सरकार, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
जयपुर
Rajasthan High Court issued a Big Order to Bhajan Lal Government Urban Bodies in Elections Date Announce

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी सूर्यग्रहण आज रात, भारत में नहीं दिखेगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.