Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी सूर्यग्रहण आज रात, भारत में नहीं दिखेगा

Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी ग्रहण खंडग्रास सूर्यग्रहण के रूप में रविवार को दिखाई देगा। यह भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होकर सोमवार तड़के 3:24 बजे तक रहेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा और न ही कोई सूतककाल मान्य रहेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दक्षिणी भाग, सिडनी, तस्मानिया, होबार्ट तथा अटलांटिक और पैसिफिक महासागर में ही देखा जा सकेगा। ग्रहण पूरा नहीं होगा, केवल इसका एक भाग ही चमकीला दिखाई देगा।