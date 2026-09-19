राजस्थान के मेयर प्रत्याशियों की संपत्ति का खुलासा: BJP की सुमनलता सबसे अमीर दावेदार, देखें लिस्ट

जयपुर. भरतपुर व भीलवाड़ा नगर निगम में निर्विरोध निर्वाचित महापौर सहित प्रदेश की सात निगमों में से अलवर में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल के परिवार की सबसे अधिक करीब 28.34 करोड़ रुपए की सम्पत्ति है। वहीं भीलवाड़ा में भाजपा की जसवंत कंवर के परिवार के पास सबसे कम 22.22 लाख रुपए की सम्पत्ति है। कांग्रेस प्रत्याशी अजमेर की किरण गढ़वाल व अलवर की कमलेश शर्मा के परिवार के पास 11-11 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति है। जयपुर, जोधपुर व कोटा नगर निगम महापौर के लिए अभी कोई नामांकन नहीं हुआ है। नाम वापसी के साथ ही शुक्रवार को सात नगर निगमों में नामांकन की प्रक्रिया का समापन हो गया, जबकि तीन नगर निगमों में शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। जिन नगर निगमों में नामांकन का कार्य पूरा हो गया, उनमें से भीलवाड़ा व भरतपुर में महापौर निर्विरोध चुन लिए गए और पांच निगमों में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों निर्विरोध निर्वाचित महापौरों सहित सभी 13 प्रत्याशियों की सम्पत्ति का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 11 के परिवार की कुल सम्पत्ति करोड़ों में है। भाजपा से अजमेर में प्रत्याशी अनामिका शर्मा व भीलवाड़ा की निर्विरोध निर्वाचित महापौर जसवंत कंवर के परिवार की सम्पत्ति ही लाखों में है।