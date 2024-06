Rajasthan News : राजस्थान के 2 सांसद 10वीं और एक 12वीं पास, जानिए कितने पढ़े लिखे हैं आपके नए सांसद

Education of new MPs of Rajasthan : जयपुर । राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर चुनाव परिणाम 4 जून को आ चुका है। 25 में से 14 सीटों पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस और 3 पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने जीत का परचम लहराया है। लेकिन, क्या आपको पता है कि प्रदेश की जनता ने जिन 25 सांसदों को चुन लिया है, वो कितने पढ़े लिखे है। राजस्थान के दो सांसद 10वीं पास हैं तो एक 12वीं पास हैं। इसके अलावा 11 सांसद ग्रेजुएट व 9 सांसद पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं, मन्नालाल रावत ने पीएचडी और मुरारी लाल मीणा ने सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है।