Rajasthan News: 17 करोड़ की लागत से बनी स्टेट हाईवे की सड़क मात्र 117 दिन में ही तोड़ गई दम

सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दूदू के युवाओं ने पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया था। युवाओं ने उपमुयमंत्री व दीया कुमारी को 1000 पोस्टकार्ड भेजे थे लेकिन शायद यह अभियान डाकघर तक पहुंचकर ही रह गया। नरैना भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर माली, जीएसएस अध्यक्ष हृदय सुमन पारीक, राकेश सोडाणी, रूपचंद लाटा, रतन गंगवाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नाथूलाल टांक, रामेश्वर दास स्वामी ने सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की है।