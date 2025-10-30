Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: 17 करोड़ की लागत से बनी स्टेट हाईवे की सड़क मात्र 117 दिन में ही तोड़ गई दम

नरैना से सावरदा स्टेट हाईवे-2 की सड़क का निर्माण 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार में 17 करोड़ की लागत से हुआ था लेकिन यह सड़क मात्र 117 दिन में ही दम तोड़ चुकी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 30, 2025

rajasthan state highway 2

जयपुर/नरैना। सड़क निर्माण में अधिकतर जगहों पर ना तो गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहे और ना ही मापदंडों का उपयोग किया जा रहा। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण भगवान भरोसे होता है। मॉनिटरिंग व मिलीभगत के खेल में कुछ ही महीनों में करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़कें दम तोड़ देती हैं और लोगों के हिस्से में आते हैं हिचकोले।

ऐसा ही हाल है दूदू-नरैना स्टेट हाईवे-2 की सड़क का। जानकारी के अनुसार नरैना से दूदू की दूरी महज 13 किलोमीटर है लेकिन इस 13 किलोमीटर की सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो चुके हैं। डामर की सड़क धूल, मिट्टी और कंकरीट में तब्दील हो चुकी है।

सड़क पर दिन-रात धूल का गुबार छाया रहता है। यही नहीं वाहन चालकों को 13 किलोमीटर की दूरी हिचकोले खाते करीब पौन घंटे में तय करनी पड़ रही है। सड़क निर्माण और मरमत के लिए लोगों ने संबंधित विभाग के मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया लेकिन समस्या जस की तस हुई है।

पोस्टकार्ड अभियान विफल

सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दूदू के युवाओं ने पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया था। युवाओं ने उपमुयमंत्री व दीया कुमारी को 1000 पोस्टकार्ड भेजे थे लेकिन शायद यह अभियान डाकघर तक पहुंचकर ही रह गया। नरैना भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर माली, जीएसएस अध्यक्ष हृदय सुमन पारीक, राकेश सोडाणी, रूपचंद लाटा, रतन गंगवाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नाथूलाल टांक, रामेश्वर दास स्वामी ने सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की है।

सावरदा रोड का हाल

नरैना से सावरदा स्टेट हाईवे-2 की सड़क का निर्माण 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार में 17 करोड़ की लागत से हुआ था लेकिन यह सड़क मात्र 117 दिन में ही दम तोड़ चुकी है। गारंटी अवधि में होने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही।

इसके लिए स्थानीय ग्रामीणों व युवाओं ने कई बार मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सड़क निर्माण के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी और कलक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को कई बार अवगत करवाने के बावजूद सुध नहीं ली जा रही।

नरैना धार्मिक नगरी फिर भी अनदेखी

नरैना धार्मिक नगरी है जहां दादू दयाल महाराज का मंदिर और दादू पीठ है वहीं जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, राजर्षि रणसी महाराज का मंदिर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु चरण कमल साहिब गुरुद्वारा जैसे स्थल हैं। इसके अलावा सांभर में देवयानी सरोवर और शाकंभरी माता मंदिर को जाने वाले श्रद्धालु भी इसी सड़क से गुजरते हैं। इधर, नरैना से सांभर-फुलेरा की सड़क भी जर्जर हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेगा 181KM लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, इन 5 जिलों से गुजरेगा; दिल्ली की राह होगी आसान
जयपुर
Green Field Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 03:18 pm

Published on:

30 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: 17 करोड़ की लागत से बनी स्टेट हाईवे की सड़क मात्र 117 दिन में ही तोड़ गई दम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद राव राजेंद्र सिंह को क्यों किया तलब? लोकसभा चुनाव से जुड़ा है विवाद, जानें मामला

BJP MP Rao Rajendra Singh and Anil Chopra
जयपुर

‘लाल सोने’ की खेती से किसानों का मोहभंग, हरियाणा-दिल्ली और यूपी तक प्रसिद्ध था यहां का टमाटर

जयपुर

Free Recharge Fraud: AI वीडियो से चला ठगों का नया जाल, कहीं फंस ने जाएं

Photo: Patrika
जयपुर

UDH की नई पहल: सड़क मरम्मत में अब नहीं चलेगा लापरवाही का खेल, थर्ड पार्टी करेगी जांच

Urban Development and Housing
जयपुर

राजस्थान में भी होगा देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल, 180KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी; जानें क्या हैं खासियत

Vande-Bharat-sleeper-train
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.