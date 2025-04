राजस्थान की जनता को लगेगा जोरदार झटका, बिजली होगी महंगी, SERC में टैरिफ याचिका दायर

जयपुर•Apr 12, 2025 / 07:42 am• Sanjay Kumar Srivastava

Electricity will be Expensive in Rajasthan : राजस्थान के ज्यादातर बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी है। बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) में टैरिफ याचिका दायर की है। इसमें सभी खर्चो और घाटे को शामिल किया गया है। टैरिफ में कम से कम बिजली उपभोग शुल्क 6 रुपए प्रति यूनिट करना प्रस्तावित कर दिया है। जो अभी न्यूनतम 4.75 रुपए प्रति यूनिट है। इसका प्रभाव सभी श्रेणी के उपभोक्ता पर पड़ेगा। वहीं, पहली बार सभी उपभोक्ताओं पर 1 रुपए प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया जाएगा। इसके जरिए बिजली कंपनियां अपने रेगुलेटरी एसेट के करीब 53 हजार करोड़ रुपए वसूलेगी।