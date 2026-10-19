Rajasthan : दुर्गाष्टमी पर बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के 52 पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति, बनेंगे RPS अफसर

Rajasthan Police : दुर्गाष्टमी पर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आई। पुलिस कल्याण की दिशा में राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की पहल रंग लाई। राजस्थान पुलिस के 52 पुलिस निरीक्षक RPS अधिकारी बनेंगे। राजस्थान पुलिस के 52 पुलिस निरीक्षकों को राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी गई। विभागीय पदोन्नति समिति की 18 सितंबर 2026 को हुई बैठक की अभिशंसा पर यह निर्णय लिया गया था। इन 52 पुलिस निरीक्षकों को वर्ष 2026-27 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति मिली है। दुर्गाष्टमी पर आए इस आदेश के बाद पदोन्नत अधिकारियों में खुशी की लहर है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पदोन्नत होने वाले सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।