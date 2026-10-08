Rajasthan Police : गुड न्यूज, राजस्थान पुलिस ने बनाई देश की पहली पुलिस पोलो टीम, टीम ब्लू रही विजयी

Rajasthan Police : राजस्थान पुलिस में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अभिनव पहल की गई है। राजस्थान पुलिस ने देश की पहली पुलिस पोलो टीम तैयार की है। प्रदेश पुलिस के खेलों के दायरे में अब पोलो खेल भी शामिल हो गया है। राजस्थान पुलिस अकादमी के हॉकी ग्राउंड में गुरुवार शाम को पुलिस पोलो टीम का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें एक टीम रेड और टीम ब्लू के बीच एक प्रदर्शन मैच खेला गया। पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने बॉल रोलिंग कर पुलिस पोलो टीम और उद्घाटन मुकाबले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही घोड़ों की रफ्तार, खिलाड़ियों के कौशल और टीम तालमेल के सजे रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों की तालियां बटोरी।