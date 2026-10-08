8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Police : गुड न्यूज, राजस्थान पुलिस ने बनाई देश की पहली पुलिस पोलो टीम, टीम ब्लू रही विजयी

Rajasthan Police : राजस्थान पुलिस के खेलों में नया अध्याय शामिल हुआ। राजस्थान पुलिस ने देश की पहली पुलिस पोलो टीम बनाई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान पुलिस की टीम विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी खेलती नजर आएगी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 08, 2026

good news rajasthan police formed country first police polo team

Rajasthan Police : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बॉल रोलिंग कर किया टीम और उद्घाटन मैच का शुभारंभ। फोटो पत्रिका

Rajasthan Police : राजस्थान पुलिस में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अभिनव पहल की गई है। राजस्थान पुलिस ने देश की पहली पुलिस पोलो टीम तैयार की है। प्रदेश पुलिस के खेलों के दायरे में अब पोलो खेल भी शामिल हो गया है। राजस्थान पुलिस अकादमी के हॉकी ग्राउंड में गुरुवार शाम को पुलिस पोलो टीम का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें एक टीम रेड और टीम ब्लू के बीच एक प्रदर्शन मैच खेला गया। पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने बॉल रोलिंग कर पुलिस पोलो टीम और उद्घाटन मुकाबले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही घोड़ों की रफ्तार, खिलाड़ियों के कौशल और टीम तालमेल के सजे रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों की तालियां बटोरी।

टीम ब्लू ने किया शानदार प्रदर्शन, टीम रेड को हराया

टीम रेड की ओर से जितेंद्र सिंह, मयूर सिंह, विजय और देवेंद्र तथा टीम ब्लू की ओर से अजय सिंह, शुभम गुप्ता, राजेश कुमार और डूंगर सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार खिलाड़ियों के बेहतरीन कौशल और तालमेल ने मुकाबले में रोमांच भर दिया। इस प्रदर्शन मैच में टीम ब्लू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम रेड को 6-2 से पराजित किया।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने विशेष पहल करते हुए अल्प समय में पोलो टीम तैयार कर प्रदर्शन मैच खेला है। आने वाले समय में राजस्थान पुलिस की टीम विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी खेलती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने से खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि पोलो टीम के लिए सभी आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर हो सकेगा।

देश में पहली बार राजस्थान पुलिस ने रचा इतिहास

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य खेल अधिकारी रूपिंदर सिंघ ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के विजन अनुरूप राजस्थान पुलिस की पोलो टीम तैयार की गई है। देश में पहली बार राजस्थान पुलिस ने इतिहास रचा है। नियमित अभ्यास करते हुए हमारा लक्ष्य बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलना हैं। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डीजीपी यातायात मालिनी अग्रवाल, राजस्थान पोलो क्लब के सचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व पोलो खिलाड़ी कर्नल कुलदीप सिंह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Rajasthan : राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से पहले गोपाल गुर्जर और नेम सिंह फौजदार कांग्रेस में शामिल

ये भी पढ़ें
rajasthan panchayat elections two leaders join congress

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 07:56 pm

Published on:

08 Oct 2026 07:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police : गुड न्यूज, राजस्थान पुलिस ने बनाई देश की पहली पुलिस पोलो टीम, टीम ब्लू रही विजयी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई, तौल में ‘कटौती’, कीमत में ‘बढ़ोतरी’, कॉटन वूल में फिर पकड़ा खेल

rajasthan legal metrology big operations again caught cotton wool game
जयपुर

मौसम विभाग का 9 से 22 अक्टूबर तक का पूर्वानुमान, राजस्थान में 4 दिन बारिश और 40 KMPH की गति से हवा चलने की संभावना

meteorological department forecast 9 to 22 oct rajasthan 4 days rain wind
जयपुर

वसुंधरा के गढ़ में AAP ने ठोकी ताल, पंचायत चुनाव के लिए पहली सूची जारी, जिला परिषद के लिए 15 नामों का एलान

AAP candidate list
जयपुर

Jaipur News: नाहरगढ़ अभयारण्य में ACB का बड़ा ट्रैप, वनपाल और वनरक्षक 50 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

Nahargarh Sanctuary
जयपुर

संपादकीय: महिला क्रिकेट में अमिट छाप छोड़ने वाली विदाई

harman preet kaur
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.