राजस्थान पुलिस से हो गई भारी चूक, पुष्कर में 1 करोड़ चोरी से जुड़ा है मामला, अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू

राजस्थान पुलिस ने माना दो किशोरों की गिरफ्तारी में हुई चूक
Rajasthan Police: जयपुर: पुष्कर (अजमेर) में करीब एक करोड़ की चोरी को लेकर दो किशोरों की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट जांच में प्रक्रियागत चूक होना स्वीकार किया गया। वहीं, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की जानकारी दी। कोर्ट 8 अक्टूबर को विभागीय जांच सहित अन्य पहलुओं पर विचार करेगा।
न्यायाधीश ज्योति सिंह और न्यायाधीश अनीश दयाल की खंडपीठ ने दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में रेहड़ी लगाने वाली कपूरा बाई की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार 8 अक्टूबर को विभागीय जांच के बारे में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करे।
वहीं, दिल्ली के हरिनगर थाने के एसएचओ से घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज तलब किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में याचिका लंबित रहने के दौरान आरोपियों को न्यायिक उपचार के लिए राजस्थान की अदालतों में जाने की छूट रहेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की पालना में बुधवार को राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की ओर से विस्तृत स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि सर्विलांस के आधार पर 25-26 सितंबर को दोनों आरोपियों के दिल्ली के जनकपुरी में होने की जानकारी मिली।
29 सितंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर परिवार को सूचित कर दिया। मंगलवार को अजमेर के जेएलएन अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने दोनों की आयु 19 वर्ष से अधिक बताई और मंगलवार को ही कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिपोर्ट में माना कि जांच के दौरान कुछ प्रक्रियागत चूक हुई, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।
