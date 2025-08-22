राजस्थान पुलिस ने MP की इस कुख्यात गैंग के 6 लोगों को पकड़ा, चोरी की बना रहे थे योजना; लाखों के गहने बरामद

Rajasthan News: महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर्स, आपराधिक गिरोह, हथियार और नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम की सूचना पर अजमेर जिले की बांदरसिंदरी थाना पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के कुख्यात पारदी गिरोह के छह जनों को चोरी की साजिश रचते रंगे हाथ पकड़ा है।