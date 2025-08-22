राजस्थान पुलिस ने MP की इस कुख्यात गैंग के 6 लोगों को पकड़ा, चोरी की बना रहे थे योजना; लाखों के गहने बरामद

Rajasthan News: महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर्स, आपराधिक गिरोह, हथियार और नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम की सूचना पर अजमेर जिले की बांदरसिंदरी थाना पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के कुख्यात पारदी गिरोह के छह जनों को चोरी की साजिश रचते रंगे हाथ पकड़ा है।
चोरी में प्रयुक्त औजार और कुछ दिन पहले सवाई माधोपुर के माउंट टाउन थाना क्षेत्र में एक सूने मकान से चुराये सोने चांदी के जेवरात और नगदी बरामद की है।
उप महानिरीक्षक पुलिस अपराध दीपक भार्गव के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा और राजेश मलिक के सुपरविजन और पुलिस निरीक्षक राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में एक टीम को चलाये जा रहे अभियान की सफलता के आसूचना संकलन कर धरपकड़ करने रवाना किया गया था।
आसूचना संकलन के दौरान सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश की पारदी गिरोह अजमेर क्षेत्र में चोरी और डकैती करने के लिए सक्रिय है। सूचना की पुष्टि के बाद थाना बांदरसिंदरी अजमेर को सचेत किया गया। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अमरचंद की टीम गुरुवार देर रात गुलाबपुरा की हाणी ग्राम बांदरसिंदरी पहुंची।
एक खाली प्लॉट के अंदर कमरे में छह लोग चोरी की योजना बना रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति घर के अंदर घुसकर सामान चुराने, और बाकी लोग मोटरसाइकिल पर तैयार रहने की बात कर रहे थे।
पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर छह बदमाशों शिवनारायण सोलकी पुत्र सत्यनारायण पारदी (23), जयनारायण सोलंकी पुत्र सत्यनारायण पारदी (21), सुरजन पारदी पुत्र चंदू (30), गिरिराज पारदी पुत्र मोहन (19), विजय पारदी पुत्र रामचरण (19) और जीतू पारदी पुत्र मदनगोमा (35) निवासी धरनावदा जिला गुना मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने इनसे चोरी और सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे कि कटर, पेचकस, टॉर्च, लोहे की टॉमी, रिच पाने और चार मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ के पास से चोरी के आभूषण और पुराने नोट भी मिले। उन्होंने बताया कि ये सामान तीन दिन पहले सवाई माधोपुर में एक घर से चोरी किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना मानटाउन में दर्ज है।
गिरफ्तार आरोपी गिरिराज, सुरजन, विजय और जीतू के विरुद्ध मध्य प्रदेश के थाना धरनावदा और राजस्थान के बारां एवं सीकर जिले में पूर्व में भी कई अपराधिक प्रकरण दर्ज है। सुरजन थाना शिवपुरी में दर्ज डकैती के एक मामले में वांछित चल रहा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शर्मा और राजेश मलिक के सुपरविजन एवं इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार की विशेष भूमिका रही, वही टीम में शामिल उप निरीक्षक प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल हेमंत शर्मा, कांस्टेबल मोहन लाल और कांस्टेबल ड्राइवर दिनेश चंद्र के साथ डीएसटी अजमेर प्रभारी एएसआई शंकर सिंह और एसएचओ बांदर सिंदरी अमर चन्द मय टीम का सराहनीय योगदान रहा।