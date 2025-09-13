संकट में सहारा बनी Rajasthan Police ! नेपाल में फंसे 43 भारतीयों की इस तरह से की मदद, बचाई जान…

Nepal Latest News Update: नेपाल में उपजे राजनीतिक और हिंसक हालात के बीच, वहां फंसे भारतीय नागरिकों के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से जारी की गई हेल्पलाइन नंबर एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल की आम लोगों ने खूब सराहना की है। पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, अनिल कुमार टांक ने बताया कि इन हेल्पलाइन नंबरों पर 43 व्यक्तियों ने सहायता के लिए संपर्क किया। सभी कॉल करने वालों को न केवल गंभीरता से सुना गया, बल्कि उनके सवालों का त्वरित और संतोषजनक जवाब भी दिया गया। टांक ने बताया कि भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल काठमांडू नहीं आने की सलाह दी है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी को सुरक्षित रूप से स्वदेश लौटने में मदद मिले।