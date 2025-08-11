11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग का Yellow Alert, थोड़ी देर में राजस्थान के इन 4 जिलों में तेज हवा संग बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। कल कैसा रहेगा मौसम, जानें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

Rajasthan Rain Today Meteorological Department issued Yellow Alert in a little while Rajasthan in these 4 districts rain with strong winds warning
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग ने आज 11 अगस्त को राजस्थान के चार जिलों के लिए Yellow Alert जारी किया है। बस थोड़ी देर में इन चार जिलों में तेज हवा संग हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज दौसा, अलवर, भरतपुर धौलपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।

16 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून

मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश में मानसून एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। 16 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। प्रदेश में फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अभी चार दिन मानसून सक्रिय नहीं होगा। प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बूूंदाबांदी का दौर चलेगा। 12 अगस्त को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme : राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, हटाए गए नाम फिर से जुड़वाएं
भरतपुर
Food Security Scheme Rajasthan Bharatpur Ration Card Holders Big Relief Removed Names Added Again

मौसम विज्ञानियों का अपडेट

मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अब भी अपनी नॉर्मल पॉजिशन से उत्तर की तरफ बनी हुई है। ये ट्रफ वर्तमान में फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया, जलपाईगुड़ी होकर गुजर रही है। इसके कारण कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के एरिया में बारिश बहुत कम हो रही है।

अटरू में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर बारिश हुई

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं पर हल्की-मध्यम बारिश व पश्चिमी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। रविवार को बारां के अटरू में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर बारिश हुई।

सबसे कम तापमान सिरोही में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान सिरोही में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की बढ़ोत्तरी

मौसम विभाग ने जयपुर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना है। आज सुबह 9 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के मुकाबले आज अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग का Yellow Alert, थोड़ी देर में राजस्थान के इन 4 जिलों में तेज हवा संग बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.