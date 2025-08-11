Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग का Yellow Alert, थोड़ी देर में राजस्थान के इन 4 जिलों में तेज हवा संग बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग ने आज 11 अगस्त को राजस्थान के चार जिलों के लिए Yellow Alert जारी किया है। बस थोड़ी देर में इन चार जिलों में तेज हवा संग हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज दौसा, अलवर, भरतपुर धौलपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।