Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग का Yellow Alert, थोड़ी देर में राजस्थान के इन 4 जिलों में तेज हवा संग बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rain Today : मौसम विभाग ने आज 11 अगस्त को राजस्थान के चार जिलों के लिए Yellow Alert जारी किया है। बस थोड़ी देर में इन चार जिलों में तेज हवा संग हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज दौसा, अलवर, भरतपुर धौलपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश में मानसून एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। 16 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। प्रदेश में फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अभी चार दिन मानसून सक्रिय नहीं होगा। प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बूूंदाबांदी का दौर चलेगा। 12 अगस्त को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अब भी अपनी नॉर्मल पॉजिशन से उत्तर की तरफ बनी हुई है। ये ट्रफ वर्तमान में फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया, जलपाईगुड़ी होकर गुजर रही है। इसके कारण कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के एरिया में बारिश बहुत कम हो रही है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं पर हल्की-मध्यम बारिश व पश्चिमी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। रविवार को बारां के अटरू में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर बारिश हुई।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान सिरोही में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग ने जयपुर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना है। आज सुबह 9 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के मुकाबले आज अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।