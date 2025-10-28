Rajasthan : राजस्थान के आरडीपीएल के कार्मियों के लिए बड़ी खबर, सरकारी दवा कंपनी फिर होगी शुरू

RDPL Update News : राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को पुन: शुरू करने का रास्ता आखिरकार साफ होता नजर आ रहा है। सात महीने से अटकी 21.25 करोड़ रुपए की राशि में से 13.81 करोड़ रुपए और शेयर अमाउंट के रूप में 25.45 लाख रुपए राज्य के चिकित्सा विभाग ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग को ट्रांसफर कर दिए हैं। शेष राशि भी कुछ दिन में ही ट्रांसफर किए जाने की संभावना है।