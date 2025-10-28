Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : राजस्थान के आरडीपीएल के कार्मियों के लिए बड़ी खबर, सरकारी दवा कंपनी फिर होगी शुरू

RDPL Update News : राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को पुन: शुरू करने का रास्ता आखिरकार साफ होता नजर आ रहा है। साथ ही आरडीपीएल के कार्मियों के लिए भी बड़ी खबर है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 28, 2025

Rajasthan RDPL Employees Big News Government Pharmaceutical Company will start Soon

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)। फाइल फोटो पत्रिका

RDPL Update News : राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को पुन: शुरू करने का रास्ता आखिरकार साफ होता नजर आ रहा है। सात महीने से अटकी 21.25 करोड़ रुपए की राशि में से 13.81 करोड़ रुपए और शेयर अमाउंट के रूप में 25.45 लाख रुपए राज्य के चिकित्सा विभाग ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग को ट्रांसफर कर दिए हैं। शेष राशि भी कुछ दिन में ही ट्रांसफर किए जाने की संभावना है।

कर्मचारियों के वेतन का रास्ता भी साफ

आरडीपीएल में 25 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) नहीं ली है। इन कर्मचारियों को फरवरी 2020 से करीब 69 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जबकि भारत सरकार की ओर से जारी वेतन भत्तों के करीब 5 से 6 करोड़ रुपए अब भी आरडीपीएल के पास है।

अन्य विभागों में समायोजित करने की तैयारी

अब राज्य सरकार इन कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार आरडीपीएल या अन्य विभागों में समायोजित करने की तैयारी कर रही है। इससे यह उम्मीद जगी है कि राज्य की यह सरकारी दवा कंपनी एक बार फिर से सक्रिय होकर प्रदेश को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभा सकेगी।

पत्रिका में खबर छपने के बाद जागा विभाग

राजस्थान पत्रिका में 2 अक्टूबर को "आरडीपीएल चालू होती तो आफत नहीं आती, रोज बना सकती है दो लाख सीरप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में रोकी गई इस राशि की जानकारी दी थी। इस वर्ष मार्च में ही सरकार ने चिकित्सा विभाग को यह राशि ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन आज तक इसे केन्द्र को नहीं भेजा गया है। जिससे दवा कंपनी फिर से शुरू करने का काम धीमा पड़ गया है।

वित्त विभाग ने इस वर्ष 29 मार्च को यह राशि स्वीकृत कर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया था। तकनीकी प्रक्रियाओं और मंजूरियों में देरी के चलते अब तक पूरी राशि नहीं भेजी जा सकी है।

गौरतलब है कि 20 सितंबर 2023 को कैबिनेट में आरडीपीएल को दुबारा शुरू करने का फैसला लिया था। इसके बाद वर्तमान सरकार ने मंत्रियों की कमेटी की अनुशंसा पर 8 जनवरी 2025 को आरडीपीएल को पुन: चालू करने के आदेश दिए थे।

राजस्थान के दवा बाजार में शुरू हुआ नया खेल, पुरानी MRP काट नई चिपका रहे निर्माता, मरीज मायूस
जयपुर
Rajasthan pharmaceutical market start new game manufacturers slashing old MRPs and pasting new ones patients disappointed

Big Action: जयपुर की 2 कोठियां और श्रीगंगानगर के भूखंड फ्रीज, कर्नाटक में 2000 करोड़ की साइबर ठगी से राजस्थान में किया करोड़ों का निवेश

जयपुर

Rajasthan: लग्जरी बसों में माल ढुलाई के कानून पर हावी अवैध 'सिस्टम', जीएसटी की खुलेआम चोरी

जयपुर

राजस्थान में अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच करेगी SOG, एक ही डॉक्टर ने जारी किए हजारों सर्टिफिकेट

Rajasthan SOG to investigate fake disability certificates
जयपुर

Fake Certificates: फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, एसओजी करेगी जांच, दोषियों पर गिरेगी गाज

cm-bhajanlal
जयपुर

Pension Fraud: पेंशन धारकों को ठगने का "नया तरीका", जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर ऐसे बढ़ा साइबर फ्रॉड

Cyber-__fraud-
जयपुर
