राजस्थान में खून से लाल हुईं सड़कें, 2 महीने में 790 लोगों की मौत और 1500 से अधिक हुए हादसे

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। सितंबर में 790 हादसों में 354 मौतें हुईं। वहीं, अक्टूबर में 764 हादसों में 436 लोगों ने जान गंवाई। दौसा, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा हादसे हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 05, 2025

Rajasthan road accident

Rajasthan Road Accident Data (Patrika Photo)

Rajasthan Road Accident: जयपुर: राजस्थान की सड़कों पर रफ्तार अब मंजिल तक नहीं पहुंचा रही। कई जिंदगियों को बीच रास्ते में ही रोक रही है। सितंबर और अक्टूबर के दो महीनों में सड़क हादसों की संख्या और उससे होने वाली मौतों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।


बता दें कि सितंबर में जहां 790 हादसों में 354 लोगों की जान गई। वहीं, अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 764 हादसों और 436 मौतों तक पहुंच गया। दौसा, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर जिलों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं और मौतें दर्ज की गईं। जयपुर में अक्टूबर में छह हादसे हुए, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई।


जिला, सितंबर में हादसे और मौत-अक्टूबर में हादसे और मौत

जिलासितंबर में हादसेसितंबर में मौतअक्टूबर में हादसेअक्टूबर में मौत
अजमेर2332
अलवर5733
बांसवाड़ा22132314
बारां255205
बाड़मेर25114325
भरतपुर1862410
भीलवाड़ा13181115
बालोतरा1338
बीकानेर17112316
बूंदी1443019
चित्तौड़गढ़121000
चूरू35114115
दौसा78357433
धौलपुर2082710
डूंगरपुर28143519
हनुमानगढ़25112713
झुंझुनूं9574
जोधपुर3433
जयपुर2326812138
जैसलमेर1261832
जालोर2235
झालावाड़1122614
करौली15986
कोटा2337
नागौर54186221
पाली781316
प्रतापगढ़2322
राजसमंद3330
सवाईमाधोपुर16102015
सीकर43163910
सिरोही114107
श्रीगंगानगर20103221
टोंक18121614
उदयपुर45234122
फलोदी2244
सलूंबर125138
कोटपुतली-बहरोड़22112516

Updated on:

05 Nov 2025 12:47 pm

Published on:

05 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में खून से लाल हुईं सड़कें, 2 महीने में 790 लोगों की मौत और 1500 से अधिक हुए हादसे

