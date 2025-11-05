राजस्थान में खून से लाल हुईं सड़कें, 2 महीने में 790 लोगों की मौत और 1500 से अधिक हुए हादसे

अजमेर 2 3 3 2

अलवर 5 7 3 3

बांसवाड़ा 22 13 23 14

बारां 25 5 20 5

बाड़मेर 25 11 43 25

भरतपुर 18 6 24 10

भीलवाड़ा 13 18 11 15

बालोतरा 1 3 3 8

बीकानेर 17 11 23 16

बूंदी 14 4 30 19

चित्तौड़गढ़ 12 10 0 0

चूरू 35 11 41 15

दौसा 78 35 74 33

धौलपुर 20 8 27 10

डूंगरपुर 28 14 35 19

हनुमानगढ़ 25 11 27 13

झुंझुनूं 9 5 7 4

जोधपुर 3 4 3 3

जयपुर 232 68 121 38

जैसलमेर 12 6 18 32

जालोर 2 2 3 5

झालावाड़ 11 2 26 14

करौली 15 9 8 6

कोटा 2 3 3 7

नागौर 54 18 62 21

पाली 7 8 13 16

प्रतापगढ़ 2 3 2 2

राजसमंद 3 3 3 0

सवाईमाधोपुर 16 10 20 15

सीकर 43 16 39 10

सिरोही 11 4 10 7

श्रीगंगानगर 20 10 32 21

टोंक 18 12 16 14

उदयपुर 45 23 41 22

फलोदी 2 2 4 4

सलूंबर 12 5 13 8