Rajasthan: उचित सावधानी और नियंत्रण से टाले जा सकते थे हादसे, पत्रिका की खबरों पर हाईकोर्ट का प्रसंज्ञान; सरकार से मांगा जवाब

जयपुर में एडवोकेट राजेंद्र शर्मा ने जानलेवा सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व कानूनी प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया और कोर्ट से दखल का आग्रह किया। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार का पक्ष जानने के लिए याचिका की कॉपी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास और राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को दिलाई है। वहीं, उनसे 6 नवंबर को सरकार को पक्ष रखने को कहा है।