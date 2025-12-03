Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan:‘बालाजी’ के नाम से सेव था पाक एजेंट का नंबर; इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए जासूस के मोबाइल ने खोला राज

राजस्थान इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल ने पाकिस्तान एजेंट के मोबाइल नंबर धार्मिक नामों से सेव कर रखे थे। आरोपी ने संदेह से बचने के लिए ये नंबर 'बाबाजी','बालाजी' और 'बाला वीर' जैसे नामों से सेव किए थे ताकि किसी को उस पर शक न हो।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 03, 2025

गिरफ्तार जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल, पत्रिका फोटो

जयपुर। जासूसी के मामले में राजस्थान इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल ने पाकिस्तान एजेंट के मोबाइल नंबर धार्मिक नामों से सेव कर रखे थे। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने खुलासा किया कि आरोपी ने संदेह से बचने के लिए ये नंबर 'बाबाजी', 'बालाजी' और 'बाला वीर' जैसे नामों से सेव किए थे ताकि किसी को उस पर शक न हो। पंजाब के फिरोजपुर निवासी बादल को इंटेलिजेंस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे गहन पूछताछ और मौका तस्दीक के लिए 10 दिन के रिमांड पर इंटेलिजेंस को सौंपा गया है।

मौका तस्दीक के लिए ले जाएंगे पंजाब

आइजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि, आरोपी बादल को नक्शा मौका तस्दीक के लिए पंजाब ले जाया जाएगा। इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि उसने किन-किन महत्वपूर्ण सैन्य और भौगोलिक स्थानों के फोटो पाक एजेंट को भेजे थे। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। बैंक लेनदेन की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

इंटेलिजेंस टीम ने जासूस को यूं दबोचा

श्रीगंगानगर के साधुवाली छावनी क्षेत्र में बीते 27 नवंबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे युवक की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। पकड़ा गया युवक प्रकाश सिंह उर्फ बादल (34) पंजाब के फिरोजपुर जिले का निवासी है।

बता दें कि कई दिनों से सैन्य क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास उसकी संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थीं। इंटेलिजेंस टीम ने उसे निगरानी में रखने के बाद दबोचा, जिसके बाद खुलासा हुआ कि वह लंबे समय से आईएसआई का नेटवर्क चलाने में सक्रिय था। छापेमारी में उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, इलाके के नक्शे और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। तकनीकी जांच में पता चला कि प्रकाश अपने मोबाइल और एन्क्रिप्टेड एप्स के माध्यम से संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेजता रहा है।

मोबाइल फोन में मिले संदिग्ध वीडियो, फोटोग्राफ

उसके फोन में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों के वीडियो और फोटोग्राफ मिले। कई फाइलें क्लाउड बैकअप में भी अपलोड की गई थीं, जिनके आईएसआई तक पहुंचने के संकेत मिले हैं।

पाक हैंडलरों से संपर्क

सीआईडी इंटेलिजेंस के आईजी प्रफुल्ल कुमार के अनुसार, प्रकाश ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही पाक हैंडलरों के संपर्क में था। वह सोशल मीडिया और खासतौर पर वॉट्सएप के जरिए पाकिस्तान स्थित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 07:41 am

Published on:

03 Dec 2025 07:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan:‘बालाजी’ के नाम से सेव था पाक एजेंट का नंबर; इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए जासूस के मोबाइल ने खोला राज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Airport : जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, पायलट-एटीसी की सूझबूझ से बची 156 जानें

Jaipur airport big accident averted Mumbai Jaipur flight 156 lives saved due to pilot and ATC presence of mind
जयपुर

खुशखबरी: इन सेक्टर में राजस्थान के हजारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2882.05 करोड़ रुपए निवेश का खुलेगा रास्ता

State-Empowered-Committee-Meeting
जयपुर

RIICO ने राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जानें किन जिलों में लगेंगे 162 करोड़ का डिफेंस प्लांट और 100 करोड़ की रीसाइक्लिंग यूनिट

RIICO-3-Projects-Approved
जयपुर

Government Pension : राजस्थान में 2.37 लाख पेंशनर्स की अटक सकती पेंशन, जानें क्यों

Rajasthan 2.37 lakh pensioners Pension may be stuck know why
जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट: नोटों की गड्डियों के बीच मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आतंकी एंगल की जांच शुरू

Jaipur Airport Alert Electronic Device Detected
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.