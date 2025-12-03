Rajasthan:‘बालाजी’ के नाम से सेव था पाक एजेंट का नंबर; इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए जासूस के मोबाइल ने खोला राज

जयपुर। जासूसी के मामले में राजस्थान इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल ने पाकिस्तान एजेंट के मोबाइल नंबर धार्मिक नामों से सेव कर रखे थे। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने खुलासा किया कि आरोपी ने संदेह से बचने के लिए ये नंबर 'बाबाजी', 'बालाजी' और 'बाला वीर' जैसे नामों से सेव किए थे ताकि किसी को उस पर शक न हो। पंजाब के फिरोजपुर निवासी बादल को इंटेलिजेंस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे गहन पूछताछ और मौका तस्दीक के लिए 10 दिन के रिमांड पर इंटेलिजेंस को सौंपा गया है।