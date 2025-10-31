Rajasthan : राजस्थान के शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, परीक्षा केन्द्र पहुंचे या कराएं पीटीएम, असमंजस की स्थिति में टीचर

सिम्बोलिक फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली मेगा पीटीएम और चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में इसी दिन वीक्षकों को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति देने को लेकर असमंजस बना हुआ है। शिक्षकों का तर्क है कि वे मेगा पीटीएम कराएंगे या फिर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति देंगे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक से वीक्षकों को 1 नवंबर को उपस्थिति देने के आदेश जारी करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को मेगा पीटीएम के लिए निर्देश जारी किए हैं।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि दूसरी ओर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा करवाई जा रही है। जहां पर 31 अक्टूबर को परीक्षा केद्रों पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की ओर से 8500 शिक्षकों की वीक्षक ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में पीटीएम में शिक्षक अपने स्कूलों में नहीं पहुंच पाएंगे तो पीटीएम में शिक्षक अभिभावक मीटिंग का अर्थ ही नहीं रहेगा।
प्रदेश सरकार के शिक्षित राजस्थान अभियान-प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत शुक्रवार को राजकीय विद्यालयों में मेगा पेरेंट्स-टीचर मीट (पीटीएम) होगी। इसका उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच संवाद सुदृढ़ कर विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता, उपस्थिति, व्यवहार एवं सीखने की गति बेहतर बनाना है। पीटीएम के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, अनुशासन और सीखने के परिणामों पर अभिभावकों के साथ चर्चा होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल प्रबंधन समितियां एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भी मेगा पीटीएम के दौरान विद्यालयों में मौजूद रहेंगे।
