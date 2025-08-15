Janmashtami 2025 : राजस्थान के ये 5 मंदिर जहां जन्माष्टमी होती है बेहद खास, जानें

करीब 300 वर्ष पूर्व भगवान मदन मोहन का विग्रह करौली के तत्कालीन नरेश और भगवान कृष्ण के परम भक्त गोपाल सिंह करौली लेकर आए थे। जिन्होंने करौली राजमहल में बने राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित किया। मंदिर में भगवान मदन मोहन, राधारानी जी के साथ विराजमान है, तो भगवान के बाईं ओर राधा गोपालजी एवं दाई ओर राधा-ललिता जी की मूर्तियां विराजमान है। भगवान मदन मोहन मंदिर में गौड़ीय सम्प्रदाय के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र पद्नानाभ के हाथ से निर्मित श्रीकृष्ण की तीन मूर्तियों में से एक प्रतिमा भगवान मदन मोहन के रूप में करौली में विराजमान है। जन्माष्टमी के अवसर पर करौली के श्री मदन मोहन जी मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस दिन, मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और विशेष आरती, भजन-कीर्तन, और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।