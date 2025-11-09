Rajasthan Tourism: विश्व पर्यटन बाजार में राजस्थान का जलवा, पैलेस ऑन व्हील्स और शाही शादियों ने खींचा ध्यान

World Travel Market 2025: जयपुर. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लंदन में आयोजित विश्व पर्यटन बाजार-2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन की विविधता को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान आज केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हर पर्यटक के लिए एक अनोखा अनुभव बन चुका है।
उन्होंने बताया कि जयपुर की स्थापत्य कला, शिल्पकला और शाही ट्रेन ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ ने राजस्थान की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। साथ ही, शाही महलों में होने वाली डेस्टिनेशन शादियां और लोक परंपराओं का आकर्षण राजस्थान को ग्लोबल टूरिज्म स्टेट बना रहे हैं।
दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है, जो उसे अद्वितीय बनाती है। लंदन और राजस्थान दोनों ही इतिहास, सौंदर्य और सृजनशीलता के प्रतीक हैं। उन्होंने निवेशकों और पर्यटन विशेषज्ञों से राजस्थान में पर्यटन के नए अवसरों पर साझेदारी के लिए आमंत्रण भी दिया। उनके इस दौरे से राज्य के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
