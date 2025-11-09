Rajasthan Tourism: विश्व पर्यटन बाजार में राजस्थान का जलवा, पैलेस ऑन व्हील्स और शाही शादियों ने खींचा ध्यान

दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है, जो उसे अद्वितीय बनाती है। लंदन और राजस्थान दोनों ही इतिहास, सौंदर्य और सृजनशीलता के प्रतीक हैं। उन्होंने निवेशकों और पर्यटन विशेषज्ञों से राजस्थान में पर्यटन के नए अवसरों पर साझेदारी के लिए आमंत्रण भी दिया। उनके इस दौरे से राज्य के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।