राजस्थान परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला: 450 अफसर-कर्मिकों पर दर्ज होगी FIR, रिकॉर्ड जलाया गया, सरकार को 600 करोड़ की चपत

परिवहन विभाग की ओर से फर्जीवाड़े के मामले में गठित जांच कमेटी ने प्रदेश में 10 हजार वीआईपी नंबरों के हेरफेर की आशंका जताई है। कमेटी ने इस पूरे फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का होना भी पाया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आरटीओ कार्यालयों में वीआईपी नंबरों को नियम विरुद्ध पंजीयन कर बेच दिया गया। आरसी और आधार सहित अन्य फर्जी दस्तावेजों से वाहनों को बेचा गया।