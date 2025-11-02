VDO Recruitment Exam: परीक्षा देने पहुंचे दूल्हे की कटार और मेटल आइटम हटवाए, ड्रेस कोड उल्लंघन पर उतारने पड़े जूते-कपड़े

पाली में दूल्हा पहुंचा परीक्षा देने (फोटो- पत्रिका)
VDO Recruitment Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन नए नियमों के साथ किया जा रहा है। राज्यभर में एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक यह परीक्षा होगी।
बता दें कि बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, परीक्षार्थियों को अधिकतम सुबह 10 बजे तक ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति दी गई। देर से पहुंचने वालों को प्रवेश नहीं मिला।
इस बार परीक्षा में कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं। बोर्ड ने पहली बार गूगल लोकेशन लिंक की सुविधा दी है, ताकि अभ्यर्थी आसानी से सेंटर तक पहुंच सकें। हालांकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर जिलों के परीक्षार्थियों को ही यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार लिंक में सेंटर की फोटो नहीं दिखाई देगी।
परीक्षा में ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन कराया गया। पाली के एक सेंटर पर दूल्हे के रूप में पहुंचे परीक्षार्थी की भी सख्त जांच की गई। उसके पहने सभी मेटल आइटम उतरवाए गए। चित्तौड़गढ़ में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के जूते और अतिरिक्त कपड़े हटवाए गए।
वहीं, सीकर में एसके गर्ल्स कॉलेज सहित 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां करीब 9984 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यहां सुबह से ही उम्मीदवारों की लंबी कतारें लगी रहीं। जयपुर के बास बदनपुरा सेंटर पर दूसरे जिलों से आए परीक्षार्थियों ने बताया कि बसों की हड़ताल की अफवाह के चलते वे रात में ही पहुंच गए थे।
बताते चलें कि राज्यभर में करीब 5.40 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। बोर्ड चेयरमैन ने सुबह सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं और परीक्षा नियमों का पालन करने की अपील की।
