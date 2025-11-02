VDO Recruitment Exam: परीक्षा देने पहुंचे दूल्हे की कटार और मेटल आइटम हटवाए, ड्रेस कोड उल्लंघन पर उतारने पड़े जूते-कपड़े



इस बार परीक्षा में कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं। बोर्ड ने पहली बार गूगल लोकेशन लिंक की सुविधा दी है, ताकि अभ्यर्थी आसानी से सेंटर तक पहुंच सकें। हालांकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर जिलों के परीक्षार्थियों को ही यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार लिंक में सेंटर की फोटो नहीं दिखाई देगी।