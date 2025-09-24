Weather Update : राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, नए तंत्र के प्रभाव से 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक मेघगर्जन संग झमाझम बारिश का IMD अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने बुधवार 24 सितम्बर को राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। जबकि भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। 25-26 सितंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में म्यांमार से लगने वाले बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर ओर तीव्र होकर अवदाब (Depression) बनने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त के प्रभाव से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी व दक्षिणी भागों मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कही-कही पर हल्की बारिश हुई तथा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश गिर्वा (उदयपुर) में 20 मिमी दर्ज हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.3 डिग्री रहा।
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मंगलवार को कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में 29 सितंबर तक बारिश का दौर रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।
आइएमडी ने प्रदेश के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूंबर में कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है तो वहीं जयपुर में 26 सितंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जयपुर के अधिकतम तापमान में अभी और वृद्धि की बात मौसम विभाग ने कही है।
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने 2-3 दिन जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है ऐसे में यहां अभी मौसम शुष्क रहने की ही संभावना बनी हुई है।
डेट - पूर्वी राजस्थान - पश्चिमी राजस्थान
25 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क।
26 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क।
27 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क।
28 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क।