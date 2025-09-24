Weather Update : राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, नए तंत्र के प्रभाव से 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक मेघगर्जन संग झमाझम बारिश का IMD अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने बुधवार 24 सितम्बर को राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। जबकि भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। 25-26 सितंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में म्यांमार से लगने वाले बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर ओर तीव्र होकर अवदाब (Depression) बनने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त के प्रभाव से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी व दक्षिणी भागों मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।