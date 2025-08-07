Rajasthan Weather Alert : मौसम विभाग का Prediction, राजस्थान में कल से 5 दिन बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Alert : राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलेगा। 8 अगस्त को एक कमजोर मौसम प्रणाली पूर्वी राजस्थान में सक्रिय होने की संभावना है। शुक्रवार यानि 8 अगस्त को राजस्थान में फिर बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केन्द्र के अपडेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के अनुसार आठ अगस्त में कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन भारी बारिश की संभावना काफी कम है।