Rajasthan Weather: सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास, तेज रफ्तार हवा से बढ़ेगी सर्दी की रंगत

मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार इस साल राजस्थान में मानसून सीजन अच्छा रहा और मानसून विदाई के बाद हुई अतिरिक्त बारिश ने सर्दी के पैटर्न को सेट कर दिया है। जिसके असर से इस बार अक्टूबर में ही सर्दी की आहट लोगों को महसूस होने लगी है। माना जा रहा है ​अच्छे मानसून सीजन के बाद अब सर्दी के मौसम भी कड़ाके की सर्दी का दौर रहने की आशंका है। नवंबर के अंत तक या दिसंबर माह की शुरूआत में ही प्रदेश में शीतलहर चलने और कुछ स्थानों पर मावठ होने के भी संकेत हैं। इस बार हवा में नमी ज्यादा रहने पर राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे का असर भी रहने वाला है।