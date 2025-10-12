Rajasthan Weather: सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास, तेज रफ्तार हवा से बढ़ेगी सर्दी की रंगत

राजस्थान में गुलाबी सर्दी के साथ धुंध की दस्तक, पत्रिका फोटो
Rajasthan Weather Update: दीपोत्सव पर्व दिवाली के उल्लास को इस बार खुशगवार मौसम और ज्यादा बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताहभर राजस्थान के मौसम में बड़े बदलाव से इनकार किया है। हालांकि अभी दिन के तापमान में पारा सामान्य से ज्यादा दर्ज हो रहा है वहीं रात में पारा अधिकांश इलाकों में सामान्य या उससे कम रहने पर गुलाबी सर्दी का अहसास लोगों को होने लगा है। माना जा रहा है कि सप्ताहभर में प्रदेश के ज्यादातर भागों में दिन के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। जिसके कारण अक्टूबर माह में ही सर्दी का असर और बढ़ने की के आसार हैं।
राजस्थान के अधिकांश जिलों में अभी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। विंड पैटर्न में बदलाव से दिन में पश्चिमी हवा चलने पर मौसम शुष्क रहा है लेकिन रात में मौसम की गर्माहट गुलाबी सर्दी में तब्दील हो रही है। बीते 24 घंटे में सीकर सबसे सर्द रहा और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में बीती रात पारे में आंशिक बढ़ोतरी हुई और पारा 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम विज्ञानियों की मानें तो आगामी दिनों में प्रदेश में उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। विंड पैटर्न में हो रहे बदलाव के असर से अक्टूबर माह के अंत तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में सर्दी का जोर बढ़ने की प्रबल संभावना है। माना जा रहा है कि आगामी सप्ताहभर में ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होने के आसार हैं। प्रदेश में हवा में आर्द्रता ज्यादा रहने के कारण पारे में गिरावट के बावजूद सर्दी का असर अभी नहीं बढ़ सका है।
मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार इस साल राजस्थान में मानसून सीजन अच्छा रहा और मानसून विदाई के बाद हुई अतिरिक्त बारिश ने सर्दी के पैटर्न को सेट कर दिया है। जिसके असर से इस बार अक्टूबर में ही सर्दी की आहट लोगों को महसूस होने लगी है। माना जा रहा है अच्छे मानसून सीजन के बाद अब सर्दी के मौसम भी कड़ाके की सर्दी का दौर रहने की आशंका है। नवंबर के अंत तक या दिसंबर माह की शुरूआत में ही प्रदेश में शीतलहर चलने और कुछ स्थानों पर मावठ होने के भी संकेत हैं। इस बार हवा में नमी ज्यादा रहने पर राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे का असर भी रहने वाला है।
|क्रम
|स्टेशन
|अधिकतम तापमान (°C)
|सामान्य से विचलन
|न्यूनतम तापमान (°C)
|सामान्य से विचलन
|1
|अजमेर
|30.8
|-4.6
|16.4
|-6.3
|2
|अलवर
|30.0
|--
|19.5
|--
|3
|बाड़मेर
|35.8
|-1.9
|22.0
|-1.4
|4
|भीलवाड़ा
|32.0
|-3.3
|16.8
|-2.6
|5
|बीकानेर
|33.4
|-3.8
|19.6
|-2.8
|6
|चित्तौड़गढ़
|33.0
|-2.1
|17.2
|-1.8
|7
|चूरू
|32.3
|-4.8
|18.3
|-1.9
|8
|जयपुर-आमेर
|--
|--
|20.6
|-1.0
|9
|जयपुर
|31.3
|-3.8
|20.6
|-1.2
|10
|जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल
|--
|--
|20.6
|-1.0
|11
|जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर
|--
|--
|20.6
|-1.0
|12
|जयपुर-वैशाली नगर
|--
|--
|20.6
|-1.0
|13
|जैसलमेर
|35.3
|-2.1
|21.0
|-2.3
|14
|जालोर
|--
|--
|16.5
|--
|15
|जोधपुर
|33.8
|-2.0
|18.0
|-3.9
|16
|करौली
|--
|--
|20.0
|--
|17
|कोटा
|31.9
|-3.4
|16.9
|-4.4
|18
|नागौर
|--
|--
|15.9
|--
|19
|पाली
|--
|--
|18.6
|-1.0
|20
|फलोदी
|34.4
|-3.8
|24.2
|3.0
|21
|पिलानी
|31.7
|-4.0
|16.5
|-3.2
|22
|सीकर
|30.9
|-3.9
|15.6
|-4.2
|23
|श्रीगंगानगर
|33.2
|-3.4
|19.5
|-1.0
|24
|टोंक
|--
|--
|16.2
|--
|25
|उदयपुर
|30.2
|-3.7
|17.2
|-2.1
