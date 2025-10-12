Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास, तेज रफ्तार हवा से बढ़ेगी सर्दी की रंगत

दीपोत्सव पर्व दिवाली के उल्लास को इस बार खुशगवार मौसम और ज्यादा बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताहभर राजस्थान के मौसम में बड़े ​बदलाव से इनकार किया है। हालांकि अभी दिन के तापमान में पारा सामान्य से ज्यादा दर्ज हो रहा है वहीं रात में पारा अधिकांश इलाकों में सामान्य या उससे कम रहने पर गुलाबी सर्दी का अहसास लोगों को होने लगा है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 12, 2025

Play video

राजस्थान में गुलाबी सर्दी के साथ धुंध की दस्तक, पत्रिका फोटो

Rajasthan Weather Update: दीपोत्सव पर्व दिवाली के उल्लास को इस बार खुशगवार मौसम और ज्यादा बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताहभर राजस्थान के मौसम में बड़े ​बदलाव से इनकार किया है। हालांकि अभी दिन के तापमान में पारा सामान्य से ज्यादा दर्ज हो रहा है वहीं रात में पारा अधिकांश इलाकों में सामान्य या उससे कम रहने पर गुलाबी सर्दी का अहसास लोगों को होने लगा है। माना जा रहा है कि सप्ताहभर में प्रदेश के ज्यादातर भागों में दिन के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। जिसके कारण अक्टूबर माह में ही सर्दी का असर और बढ़ने की के आसार हैं।

दिन में गर्माहट, रात में सुकून

राजस्थान के अधिकांश जिलों में अभी ​अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। विंड पैटर्न में बदलाव से दिन में पश्चिमी हवा चलने पर मौसम शुष्क रहा है लेकिन रात में मौसम की गर्माहट गुलाबी सर्दी में तब्दील हो रही है। बीते 24 घंटे में सीकर सबसे सर्द रहा और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में बीती रात पारे में आंशिक बढ़ोतरी हुई और पारा 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

तेज हवाएं बढ़ाएगी सर्दी

मौसम विज्ञानियों की मानें तो आगामी दिनों में प्रदेश में उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। विंड पैटर्न में हो रहे बदलाव के असर से अक्टूबर माह के अंत तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में सर्दी का जोर बढ़ने की प्रबल संभावना है। माना जा रहा है ​कि आगामी सप्ताहभर में ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होने के आसार हैं। प्रदेश में हवा में आर्द्रता ज्यादा रहने के कारण पारे में गिरावट के बावजूद सर्दी का असर अभी नहीं बढ़ सका है।

नवंबर- दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का जोर

मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार इस साल राजस्थान में मानसून सीजन अच्छा रहा और मानसून विदाई के बाद हुई अतिरिक्त बारिश ने सर्दी के पैटर्न को सेट कर दिया है। जिसके असर से इस बार अक्टूबर में ही सर्दी की आहट लोगों को महसूस होने लगी है। माना जा रहा है ​अच्छे मानसून सीजन के बाद अब सर्दी के मौसम भी कड़ाके की सर्दी का दौर रहने की आशंका है। नवंबर के अंत तक या दिसंबर माह की शुरूआत में ही प्रदेश में शीतलहर चलने और कुछ स्थानों पर मावठ होने के भी संकेत हैं। इस बार हवा में नमी ज्यादा रहने पर राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे का असर भी रहने वाला है।

बीते 24 घंटे में राजस्थान में तापमान की स्थिति

क्रमस्टेशनअधिकतम तापमान (°C)सामान्य से विचलनन्यूनतम तापमान (°C)सामान्य से विचलन
1अजमेर30.8-4.616.4-6.3
2अलवर30.0--19.5--
3बाड़मेर35.8-1.922.0-1.4
4भीलवाड़ा32.0-3.316.8-2.6
5बीकानेर33.4-3.819.6-2.8
6चित्तौड़गढ़33.0-2.117.2-1.8
7चूरू32.3-4.818.3-1.9
8जयपुर-आमेर----20.6-1.0
9जयपुर31.3-3.820.6-1.2
10जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल----20.6-1.0
11जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर----20.6-1.0
12जयपुर-वैशाली नगर----20.6-1.0
13जैसलमेर35.3-2.121.0-2.3
14जालोर----16.5--
15जोधपुर33.8-2.018.0-3.9
16करौली----20.0--
17कोटा31.9-3.416.9-4.4
18नागौर----15.9--
19पाली----18.6-1.0
20फलोदी34.4-3.824.23.0
21पिलानी31.7-4.016.5-3.2
22सीकर30.9-3.915.6-4.2
23श्रीगंगानगर33.2-3.419.5-1.0
24टोंक----16.2--
25उदयपुर30.2-3.717.2-2.1

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: बारिश तंत्र ने बदला मौसम चक्र, नवंबर में शीतलहर- मावठ की दस्तक! अक्टूबर में ही रात में लुढ़का पारा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास, तेज रफ्तार हवा से बढ़ेगी सर्दी की रंगत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

8 दिसंबर तक चलेगा अभियान, स्कूलों व ग्राम पंचायतों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त

Photo: Patrika Network
जयपुर

जयपुर में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी, रात में सरस डेयरी कर्मचारी पहुंचा थाने में, नहीं किया मुकदमा दर्ज, पुलिस बोली: सुबह आना आईडी लेकर

जयपुर

Jaipur: स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बच्चियां, दीवार कूदकर स्कूल में घुसा, 7 साल की बच्ची से रेप का प्रयास

Bad touch to girl students: 9 छात्राओं को बैड टच करने वाले प्रधानपाठक को मिली ये सजा, जांच टीम को छात्राओं ने बताई करतूत
जयपुर

राजस्थान में गुलाबी सर्दी की रंगत, इस साल अक्टूबर में ही बिजली खपत में 20 फीसदी गिरावट

जयपुर

Jaipur News: जेडीए ने कोर्ट आदेश बताकर व्यापारियों की दिवाली कर दी काली, व्यापारी मायूस,बाजार में सन्नाटा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.