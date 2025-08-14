Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम, 18 जिलों में झमाझम बारिश का डबल अलर्ट, See Video

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज गुरुवार से मानसून के फिर एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 18 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। इन चार जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकरी जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। संभावना है कि 15 अगस्त के बाद मानसून टर्फ नॉर्थ से शिफ्ट होकर अपनी सामान्य स्थिति पर आ सकती है।
इधर, प्रदेश में बुधवार रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। सुबह से आज आसमान पर बादल छाए हैं। बारिश की संभावना प्रबल है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज अधिकतम तापमान
31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।