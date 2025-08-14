Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम, 18 जिलों में झमाझम बारिश का डबल अलर्ट, See Video

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज गुरुवार के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 18 जिलों में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट व येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 14, 2025

Rajasthan Weather Change Today Monsoon Active Meteorological Department double alert 18 districts heavy rain
Play video
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज गुरुवार से मानसून के फिर एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 18 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। इन चार जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

14 जिलों में 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना

मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकरी जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Mansoon Update : राजस्थान में इस बार जुलाई में क्यों हुई भारी बारिश? जानें वजह
जयपुर
Why did it rain heavily in Rajasthan this July Know reason

आज से मानसून होगा सक्रिय

मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। संभावना है कि 15 अगस्त के बाद मानसून टर्फ नॉर्थ से शिफ्ट होकर अपनी सामान्य स्थिति पर आ सकती है।

जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी

इधर, प्रदेश में बुधवार रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। सुबह से आज आसमान पर बादल छाए हैं। बारिश की संभावना प्रबल ​है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज अधिकतम तापमान
31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

Vice Presidential Elections : उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल, जानें कौन है वो नेता?
जैसलमेर
Vice Presidential Elections Nomination filed from Rajasthan know who is that big leader

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 10:04 am

Published on:

14 Aug 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम, 18 जिलों में झमाझम बारिश का डबल अलर्ट, See Video

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.