Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज से बदलेगा मौसम, 18 जिलों में झमाझम बारिश का डबल अलर्ट, See Video

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज गुरुवार से मानसून के फिर एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 18 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार आज करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30-50 KMPH की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। इन चार जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।