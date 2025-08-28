Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather: 28 व 29 अगस्त को जानें राजस्थान का मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की आ गई सूचना

Heavy Rainfall: 28 अगस्त का मौसम; चितौडगढ़़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर। इन चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

Monsoon Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून अभी तक पूरी तरह से सक्रिय है। आगामी तीन-चार दिन कई जिलों में बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है।
वहीं अब बात करते हैं 28 व 29 अगस्त को कहां-कहां पर भारी बारिश आ सकती है।

28 अगस्त का मौसम

-चितौडगढ़़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर। इन चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।

IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
IMD Alert

29 अगस्त का मौसम

-बारां, चित्तौडगढ़़, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर। इन पांच जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।

राजस्थान मौसम अपडेट: 28 अगस्त

🔷 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 द.-प. राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

🔷 सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची
जयपुर
vande bharat train

Published on:

28 Aug 2025 10:47 am

Rajasthan Weather: 28 व 29 अगस्त को जानें राजस्थान का मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की आ गई सूचना

