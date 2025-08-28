Rajasthan Weather: 28 व 29 अगस्त को जानें राजस्थान का मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की आ गई सूचना

Monsoon Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून अभी तक पूरी तरह से सक्रिय है। आगामी तीन-चार दिन कई जिलों में बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है।

वहीं अब बात करते हैं 28 व 29 अगस्त को कहां-कहां पर भारी बारिश आ सकती है।