Dry Weather: मौसम विभाग का लेटेस्ट अलर्ट, राजस्थान में दो हफ्ते तक नहीं बरसेंगे बादल, तापमान में आएगी हल्की बढ़ोतरी

इससे राज्य में दिन के समय हल्की गर्माहट का अनुभव रहेगा, जबकि सुबह और रात के तापमान में फिलहाल ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून अब विदाई की ओर है और आने वाले दिनों में आसमान साफ तथा हवाएं शुष्क बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दो सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।