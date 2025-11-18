Rajasthan Weather: नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 15 सालों बाद 0°C पर पहुंचा तापमान, जमने लगी बर्फ, IMD ने 5 जिलों में दिया येलो अलर्ट

Winter Weather Update: राजस्थान में सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में नवंबर महीने में ही सर्दी रेकॉर्ड तोड़ रही है। माउंट आबू में सोमवार को न्यूनतम तापमान शून्य पर आ गया। सवेरे खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर बिछी देखी गई। सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों, पेड़-पौधों आदि पर भी बर्फ की परत जम गई। यहां सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।