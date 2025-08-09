Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 90 मिनट में राजस्थान के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। आज 9 जुलाई के लिए मौसम विभाग का नया Prediction आया है। मौसम विभाग ने आज 9 जुलाई को 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा जिलों के आस-पास क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार उत्तर-पश्चिम भाग में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।