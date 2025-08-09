9 अगस्त 2025,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 90 मिनट में राजस्थान के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज 9 जुलाई को नया येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में राजस्थान के 7 जिलों में बारिश होने की संभावना है। जानें कल कैसा रहेगा मौसम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 09, 2025

Rajasthan Weather Today Meteorological Department issued Yellow Alert 90 minutes Rajasthan in 7 districts rain Thunderstorm Lightning IMD Warning
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। आज 9 जुलाई के लिए मौसम विभाग का नया Prediction आया है। मौसम विभाग ने आज 9 जुलाई को 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा जिलों के आस-पास क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार उत्तर-पश्चिम भाग में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

15 के बाद सक्रिय होगा मानसून

मौसम केन्द्र ने 15 अगस्त बाद ही मानसून के एक्टिव होने और कहीं-कहीं तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया मानसून अभी कुछ समय और उत्तरी दिशा में रहने का अनुमान है। इस कारण राजस्थान में अगले एक सप्ताह और बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। 9 से 11 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

रक्षाबंधन पर जयपुर में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में आज बारिश होने की प्रबल संभावना है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी भी बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आज 8 बजे जयपुर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

Published on:

09 Aug 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 90 मिनट में राजस्थान के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी

