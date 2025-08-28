Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 2 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में मेघगर्जन संग बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 घंटे में इन दोनों जिलों में मेघगर्जन संग बारिश का अनुमान है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

Rajasthan Weather Today Meteorological Department Yellow Alert Today in 3 hours Rajasthan in these 2 districts Thunderstorm and Rain Expected
फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज गुरुवार 28 अगस्त के लिए राजस्थान के 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जयपुर और अजमेर जिलों के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी अनुमान जताया गया है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।

सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी बारिश

राजस्थान में फिलहाल सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का दुरुपयोग, परिवहन विभाग को हो रहा भारी नुकसान, जानें कैसे
Patrika Special News
Rajasthan BH Registration Number Plate Misuse Transport Department is suffering huge losses Know how

28-29-30 अगस्त के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम केन्द्र के अनुसार 28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

जयपुर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा

मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश ​होने की संभावना जताई है। सुबह 9 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कल से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें

Scrub Typhus : राजस्थान में स्क्रब टाइफस का कहर शुरू, SMS अस्पताल जयपुर में 3 मरीज कोमा में, जानें कारण, लक्षण और बचाव
जयपुर
Rajasthan Scrub typhus wreaks havoc three patients in coma at SMS Hospital Jaipur know causes symptoms and prevention

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 09:08 am

Published on:

28 Aug 2025 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 2 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में मेघगर्जन संग बारिश का अनुमान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.