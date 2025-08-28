Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 2 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में मेघगर्जन संग बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज गुरुवार 28 अगस्त के लिए राजस्थान के 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जयपुर और अजमेर जिलों के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी अनुमान जताया गया है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।
राजस्थान में फिलहाल सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार 28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। सुबह 9 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कल से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।