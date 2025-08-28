Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 2 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में मेघगर्जन संग बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज गुरुवार 28 अगस्त के लिए राजस्थान के 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जयपुर और अजमेर जिलों के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी अनुमान जताया गया है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।