Rajasthan Weather: राजस्थान के कई जिलों में अगले 6 दिन ​बारिश की संभावना, जानें पूरी तरह कब विदा होगा मानसून?

जयपुर। राजस्थान में पिछले 9 दिन से मानसून की विदाई का सिलसिला जारी है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। लेकिन, प्रदेश के कई जिलों में अभी भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश प्रतापगढ़ में 28 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा प्रतापगढ़ के पीपलखूंट और अरनोद में 2-2 मिमी बारिश हुई। वहीं, उदयपुर के गोगुंदा, राजसमंद के नाथद्वारा, प्रतापगढ़ के धारियाबाद और बांसवाड़ा में 1-1 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेशभर में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान पिलानी में 38.6 और पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा चूरू में 38.7, जैसलमेर में 37.8, हनुमानगढ़ में 37.7, बाड़मेर में 37.4, फतेहपुर में 37.3, फलोदी में 37.2, जयपुर और बीकानेर में 37, अलवर में 36.8, करौली में 36.7, दौसा में 36.6, कोटा में 35.7 और चित्तौड़गढ़ में 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
प्रदेश में 15 सितंबर से मानसून की विदाई का सिलसिला जारी है। अब तक बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों से पूरी तरह मानसून की विदाई हो चुकी है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ संभागों में अगले 2 दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
प्रदेश के 6 से ज्यादा जिलों में अभी भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 24 सितंबर को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में बारिश की संभावना जताई है। बारां, कोटा और झालावाड़ में 27 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। लेकिन, पूर्वी राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने भी अगले 6 दिन तक उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सितंबर महीने के अंत तक प्रदेश से मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा। मौसम विभाग ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए है। ऐसे में साफ है कि अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में हल्की ठंड का दौर भी शुरू हो जाएगा।