Rajasthan Weather: राजस्थान के कई जिलों में अगले 6 दिन ​बारिश की संभावना, जानें पूरी तरह कब विदा होगा मानसून?

पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। लेकिन, पूर्वी राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने भी अगले 6 दिन तक उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सितंबर महीने के अंत तक प्रदेश से मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा। मौसम विभाग ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए है। ऐसे में साफ है कि अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में हल्की ठंड का दौर भी शुरू हो जाएगा।