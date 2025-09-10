Weather Update : मानसून विदाई से पहले फिर बदलेगा मौसम, राजस्थान में 17 सितंबर से झमाझम बारिश! IMD का ताजा अलर्ट

जयपुर में 10 सितम्बर को दोपहर 2 बजे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह कल मुकाबले आज 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। आज जयपुर का मौसम कुछ गरम है। कल से अगर तुलना की जाए तो अधिकतम तापमान एक डिग्री बढ़ा है तो न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटा है।