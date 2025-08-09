Rajasthan: मेडिकल कोर्स की फीस कंट्रोल का किसमें है दम…सरकार, एनएमसी, फीस कमेटी सब ‘बेदम’, जानें हकीकत

जयपुर. देश के कई राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों ने फीस नियामक कानून लागू कर रखे हैं। इन कानूनों के तहत एमबीबीएस सहित अन्य मेडिकल कोर्स की फीस का निर्धारण राज्य स्तर पर गठित कमेटियां करती हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ सीमित रहता है। राजस्थान में भी इसके लिए फीस नियामक कमेटी है। इसके बावजूद प्रदेश में भारी भरकम और आर्थिक कमजोर वर्ग के बच्चों की सीमा से बाहर फीस है। यह कमेटी भी निजी मेडिकल कॉलेजों की ही फीस तय करती है। निजी विश्वविद्यालय इस कमेटी के भी नियंत्रण से बाहर हैं।