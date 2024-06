लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा रहस्य बरकरार, अशोक गहलोत की जबरदस्त सलाह सुन सब चौंके

Who will become Lok Sabha Speaker : लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहस्य बरकरार है। हर जगह सिर्फ एक चर्चा है कि क्या इस बार ​भी लोकसभा स्पीकर भाजपा का होगा या किसी अन्य दल को मौका मिलेगा। इस गरम सवाल पर अशोक गहलोत ने कहाकि स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए।

जयपुर•Jun 13, 2024 / 04:02 pm• Sanjay Kumar Srivastava

Who will become Lok Sabha Speaker : नरेंद्र मोदी ने 9 जून की शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब राजनीतिक गलियारों में लोकसभा स्पीकर पद पर कौन चुना जाएगा यह सवाल सुर्खियों में आ गया है। इस सवाल पर अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकांउट X पर लिखा कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल TDP एवं JDU ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए।