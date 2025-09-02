भारत-चीन के व्यापार संबंधों से राजस्थानी बाजार भरेंगे उड़ान,‘लोकल फॉर वोकल’ और ‘आत्मनिर्भर’ भारत से समझौता नहीं

Rajasthan Economy: जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनङ्क्षपग के बीच रविवार को तियानजिन में हुई की द्विपक्षीय बैठक ने भारत-चीन संबंधों में नई संभावनाएं खोली हैं। दोनों नेताओं ने 2.8 अरब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा। इस बैठक का महत्व तब और बढ़ जाता है, जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाए हैं। राजस्थान, अपने खनिज, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इस सहयोग से आर्थिक और औद्योगिक लाभ प्राप्त होंगे लेकिन संतुलन जरूरी होगा। विशेषज्ञो का कहना है कि दोनों देशों के बीच ’’लोकल फॉर वोकल’’ और ’’आत्मनिर्भर भारत’’ से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अतीत बताता है कि चीन हमेशा समय और परिस्थति को देखकर समझौता करता है इसलिए भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है।