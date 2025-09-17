अब राजस्थानियों को मिलेगा सस्ता और ताजा कश्मीरी सेब, कश्मीर के बागान से दिल्ली तक एक दिन में पहुंचेगा

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैण्डल पर जानकारी दी है की कश्मीर घाटी के बडग़ाम स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन के बीच पहली दैनिक रैपिड कार्गो सेवा शुरू की गई है। इससे अब जम्मू-कश्मीर के ताज़ा सेब तेज़ी से देश के अन्य हिस्सों में पहुंचेंगे।

साथ ही कश्मीरी किसानों ने बताया कि पहले आए दिन रास्ते बंद होने से सेव खराब हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया।