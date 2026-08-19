भजनलाल सरकार की ‘दोहरी’ सौगात, रक्षाबंधन पर अब 2 दिन मुफ्त रोडवेज सफर कर सकेंगी बहनें

राजस्थान सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने इस बार रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अवधि को बढ़ाते हुए इसे दो दिनों के लिए लागू करने की घोषणा की है। पहले जहां महिलाओं को केवल रक्षाबंधन के दिन ही फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलती थी, वहीं इस बार 28 अगस्त और उसके अगले दिन यानी 29 अगस्त को भी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी।