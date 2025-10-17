RAS Topper: कुशल चौधरी की सफलता से युवाओं को संदेश, “सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस”

देवनानी ने कुशल चौधरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की और कहा कि यह सफलता कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और अनुशासन का परिणाम है। कुशल चौधरी ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया, बल्कि सम्पूर्ण अजमेर जिले और राजस्थान के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने यह साबित किया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसके प्रति समर्पण अटूट हो, तो कोई भी व्यक्ति—चाहे उसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्यों न हो—उंचाईयों को छू सकता है।