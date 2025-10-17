Patrika LogoSwitch to English

RAS Topper: कुशल चौधरी की सफलता से युवाओं को संदेश, "सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस"

RAS Topper: यह अवसर केवल व्यक्तिगत सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि युवाओं के लिए सीख का संदेश भी था। देवनानी ने कहा कि कुशल जैसे युवा नयी ऊर्जा, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना लेकर प्रशासनिक सेवाओं में योगदान देंगे, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 17, 2025

Kushal Choudhary: जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा–2023 में प्रथम स्थान हासिल करने वाले अजमेर जिले के ग्राम पंचायत कड़ैल निवासी कुशल चौधरी को अपने राजकीय आवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया। यह सिर्फ एक बधाई नहीं थी, बल्कि उन युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश थी जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं।

देवनानी ने कुशल चौधरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की और कहा कि यह सफलता कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और अनुशासन का परिणाम है। कुशल चौधरी ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया, बल्कि सम्पूर्ण अजमेर जिले और राजस्थान के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने यह साबित किया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसके प्रति समर्पण अटूट हो, तो कोई भी व्यक्ति—चाहे उसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्यों न हो—उंचाईयों को छू सकता है।

यह अवसर केवल व्यक्तिगत सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि युवाओं के लिए सीख का संदेश भी था। देवनानी ने कहा कि कुशल जैसे युवा नयी ऊर्जा, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना लेकर प्रशासनिक सेवाओं में योगदान देंगे, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी।

कुशल चौधरी की कहानी यह बताती है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो सफलता निश्चित है। उनकी उपलब्धि युवाओं के लिए एक प्रेरक संदेश है कि सपनों को हकीकत में बदलने का मार्ग परिश्रम और अनुशासन से होकर जाता है।

देवनानी ने युवाओं से आग्रह किया कि कुशल चौधरी की तरह वे भी मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उनकी सफलता साबित करती है कि कठिन परिश्रम और अनुशासन ही जीवन में सफलता की सच्ची कुंजी हैं।

खबर शेयर करें:

