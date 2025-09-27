RCA एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव: दीनदयाल कुमावत बने कन्वीनर, जयपुर में जल्द बनेगा आरसीए का नया ग्राउंड



लंबे समय से RCA चुनाव टलने के कारण राजस्थान में क्रिकेट की गतिविधियों पर असर पड़ा है। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस बात पर हैं कि क्या इस बार कमेटी चुनाव कराने में सफल हो पाएगी। अगर 27 दिसंबर तक चुनाव हो जाते हैं तो RCA की नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी और क्रिकेट के लिए नए फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।