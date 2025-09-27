RCA एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव: दीनदयाल कुमावत बने कन्वीनर, जयपुर में जल्द बनेगा आरसीए का नया ग्राउंड

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव लंबे समय से अटके हुए हैं। सरकार ने शुक्रवार देर रात नया आदेश जारी कर एडहॉक कमेटी को एक और मौका दिया है। इस बार भी सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है।
बता दें कि उनके साथ मोहित यादव, आशीष तिवाड़ी, धनंजय सिंह खींवसर और पिंकेश पोरवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी तीन महीने के कार्यकाल के लिए बनाई गई है। इसे 27 दिसंबर तक RCA कार्यकारिणी का चुनाव कराना होगा।
कमेटी की जिम्मेदारी संभालने के बाद दीनदयाल कुमावत ने सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि हर जिले में क्रिकेट ग्राउंड बने, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके।
उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में जयपुर में RCA का अपना ग्राउंड तैयार हो जाएगा। इस ग्राउंड पर डोमेस्टिक क्रिकेट गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को पिछले साल 28 मार्च को भंग कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन किया और तीन महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी।
शुरुआत में यह जिम्मेदारी बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी के नेतृत्व में गठित कमेटी को दी गई थी। लेकिन, पांच बार मौके मिलने के बावजूद उनकी कमेटी चुनाव कराने में नाकाम रही।
इसके बाद इस साल जून में बदलाव करते हुए सरकार ने दीनदयाल कुमावत को RCA का प्रभारी बनाया। हालांकि, अपने तीन महीने के कार्यकाल में कुमावत भी चुनाव नहीं करा पाए। अब सरकार ने उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी दी है।
लंबे समय से RCA चुनाव टलने के कारण राजस्थान में क्रिकेट की गतिविधियों पर असर पड़ा है। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस बात पर हैं कि क्या इस बार कमेटी चुनाव कराने में सफल हो पाएगी। अगर 27 दिसंबर तक चुनाव हो जाते हैं तो RCA की नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी और क्रिकेट के लिए नए फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।