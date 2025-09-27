Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RCA एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव: दीनदयाल कुमावत बने कन्वीनर, जयपुर में जल्द बनेगा आरसीए का नया ग्राउंड

सरकार ने RCA चुनाव के लिए एडहॉक कमेटी को फिर मौका दिया है। दीनदयाल कुमावत को कन्वीनर बनाया गया है। मोहित यादव, आशीष तिवाड़ी, धनंजय सिंह और पिंकेश पोरवाल को सदस्य बनाया गया।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 27, 2025

Deendayal Kumawat
Deendayal Kumawat (Photo-ANI)

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव लंबे समय से अटके हुए हैं। सरकार ने शुक्रवार देर रात नया आदेश जारी कर एडहॉक कमेटी को एक और मौका दिया है। इस बार भी सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है।


बता दें कि उनके साथ मोहित यादव, आशीष तिवाड़ी, धनंजय सिंह खींवसर और पिंकेश पोरवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी तीन महीने के कार्यकाल के लिए बनाई गई है। इसे 27 दिसंबर तक RCA कार्यकारिणी का चुनाव कराना होगा।


RCA का नया ग्राउंड जल्द होगा तैयार


कमेटी की जिम्मेदारी संभालने के बाद दीनदयाल कुमावत ने सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि हर जिले में क्रिकेट ग्राउंड बने, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके।


उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में जयपुर में RCA का अपना ग्राउंड तैयार हो जाएगा। इस ग्राउंड पर डोमेस्टिक क्रिकेट गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा।


अब तक क्यों नहीं हो पाए चुनाव?


राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को पिछले साल 28 मार्च को भंग कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन किया और तीन महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी।


शुरुआत में यह जिम्मेदारी बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी के नेतृत्व में गठित कमेटी को दी गई थी। लेकिन, पांच बार मौके मिलने के बावजूद उनकी कमेटी चुनाव कराने में नाकाम रही।


इसके बाद इस साल जून में बदलाव करते हुए सरकार ने दीनदयाल कुमावत को RCA का प्रभारी बनाया। हालांकि, अपने तीन महीने के कार्यकाल में कुमावत भी चुनाव नहीं करा पाए। अब सरकार ने उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी दी है।


खिलाड़ियों और प्रशंसकों की नजरें चुनाव पर


लंबे समय से RCA चुनाव टलने के कारण राजस्थान में क्रिकेट की गतिविधियों पर असर पड़ा है। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस बात पर हैं कि क्या इस बार कमेटी चुनाव कराने में सफल हो पाएगी। अगर 27 दिसंबर तक चुनाव हो जाते हैं तो RCA की नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी और क्रिकेट के लिए नए फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।

ये भी पढ़ें

अमरीकी पावणों की पहली पसंद ‘पिंकसिटी’, आ रहे गली-चौबारे देखने, 3 साल में डेढ़ लाख से अधिक पर्यटक आए जयपुर
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RCA एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव: दीनदयाल कुमावत बने कन्वीनर, जयपुर में जल्द बनेगा आरसीए का नया ग्राउंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.