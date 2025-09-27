जयपुर में रैगर समाज महिला सम्मेलन, विवाह को संस्कार और परंपरा से जोड़कर दहेज प्रथा खत्म करने का लिया जाएगा संकल्प

जयपुर: अखिल भारतीय रैगर महासभा, महिला प्रकोष्ठ, राजस्थान की ओर से रविवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सभागार में रैगर समाज की महिलाओं का प्रथम सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक तारा बेनीवाल ने बताया, मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली होंगे। जबकि अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल (सेवानिवृत्त आईएएस) करेंगे।
बता दें कि सम्मेलन में देशभर से रैगर समाज की महिलाओं की व्यापक भागीदारी होगी। समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, संगठन की भावना, सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों का उन्मूलन तथा पारिवारिक सुसंस्कारों के संवर्धन जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी।
सम्मेलन के जरिए दहेज मुक्त विवाह की परंपरा को प्रोत्साहित करने की विशेष पहल की जाएगी। उन विवाहित जोड़ों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने बिना दहेज विवाह किया है। कार्यक्रम में लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा कि वे अपने पुत्र-पुत्री का विवाह बिना दहेज करेंगे और समाज में इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।
साथ ही प्रतिभावान बच्चों और दानदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार को जेएलएन मार्ग स्थित रैगर समाज छात्रावास में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एसके मोहनपुरिया, शकुंतला सिकरीवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन किया।