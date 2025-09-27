जयपुर में रैगर समाज महिला सम्मेलन, विवाह को संस्कार और परंपरा से जोड़कर दहेज प्रथा खत्म करने का लिया जाएगा संकल्प

जयपुर: अखिल भारतीय रैगर महासभा, महिला प्रकोष्ठ, राजस्थान की ओर से रविवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सभागार में रैगर समाज की महिलाओं का प्रथम सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक तारा बेनीवाल ने बताया, मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली होंगे। जबकि अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल (सेवानिवृत्त आईएएस) करेंगे।